Pražská burza začala nový týden výrazným poklesem. Index PX se po zahájení pondělního obchodování poprvé od začátku loňského prosince propadl pod 2500 bodů. Vyplývá to z údajů burzovního webu. Po poledni ale index část ztrát umazal, což patrně souvisí s tím, že americký prezident Donald Trump nařídil na dobu pěti dnů podmínečně odložit jakékoliv útoky na íránské elektrárny a energetickou infrastrukturu.
Analytici Patrie tlak na akciové trhy na začátku týdne očekávali poté, co se o víkendu vyostřila rétorika kolem íránského konfliktu a průchodnosti Hormuzského průlivu. Pražská burza se dopoledne v jeden okamžik propadla až na 2456,59 bodu, což byla nejnižší úroveň od loňského 24. listopadu.
Opačný směr trhy nabraly po Trumpově nejnovějším příspěvku na síti Truth Social. V něm mimo jiné uvedl, že Spojené státy vedly v posledních dvou dnech velmi dobré a produktivní rozhovory s Íránem o úplném ukončení války na Blízkém východě. Zhruba ve 12:30 se index PX pohyboval kolem 2525 bodů, proti začátku obchodování tak ztrácel asi 0,6 procenta.
„Nějaké rozhovory nelze vyloučit, ale spíše to vypadá, že Trump couvl pod tlakem možných důsledků. Nedivili bychom se, kdyby íránská strana jednání popřela,“ uvedl analytik Patrie Tomáš Vlk. Pokud by ve válce došlo k eskalaci, tak by se podle něj nejen podstatně zhoršil energetický šok a spolu s tím Trumpova domácí politická pozice, ale také by byly výrazně více ohroženy země v Zálivu. „Právě z této strany mohl na Trumpa mířit značný tlak, aby si eskalaci rozmyslel. Samotné odložení o pět dnů sice vypadá jako drobný ústupek, ale v praxi může jít o odložení na neurčito,“ dodal analytik.
Čeká se, komu prvnímu rupnou nervy. Nejde jen o ropu, ale už i o plyn – a ceny se můžou začít rychle zvedat
Na aktuální vývoj reagovaly všechny trhy a otočily směr. V Praze lepšímu vývoji brání mimo jiné cenné papíry energetické společnosti ČEZ, které ztrácejí více než tři procenta. V zisku jsou naopak akcie Monety Money Bank.
Index PX začal letošní rok přibližně na úrovni 2700 bodů. Na začátku února se pak dostal na svou dosud rekordní úroveň, když poprvé v historii zavřel nad 2800 body. Poté ale začal s určitými výkyvy klesat. Na přelomu února a března, tedy v době začátku aktuálního konfliktu na Blízkém východě, se index PX pohyboval kolem 2650 bodů.
