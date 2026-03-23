Kladno a Teplárna Kladno uzavřely novou dohodu o zásobování teplem do dubna 2028. Cena pro koncové odběratele se nezmění, informoval v pondělí ČTK mluvčí kladenské radnice Vít Heral.
Teplárna letos v únoru vyzvala Energetický regulační úřad (ERÚ), aby od dubna vybral nového dodavatele tepla pro město, protože jeho výroba je pro zařízení po 31. březnu ekonomicky neudržitelná. Teplárna Kladno patří do skupiny Sev.en Pavla Tykače, teplo vyrábí z uhlí. Právě energetická krize a růst cen emisních povolenek byly důvodem sporu o cenu dodávek. Uzavření dohody ČTK potvrdila i mluvčí Teplárny Kladno Eva Maříková.
„Kladeňáci nic nepocítí, cena tepla se zvedat nebude a v platnosti zůstane stávající ceník,“ uvedl kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno). Kladno, které má asi 70 tisíc obyvatel, zároveň pokračuje v přípravě stavby centrální plynové kotelny, její provoz má začít v roce 2028.
Dodávky pro koncové odběratele městského dodavatele tepla, společnosti TEPO, budou nadále 742 korun za gigajoule, respektive 861 korun za gigajoule podle kategorie rozvodu. Cena, za kterou teplárna teplo dodá městské distribuční společnosti TEPO, bude do konce dubna 2027 činit 500 korun za gigajoule a do konce dubna 2028 550 korun za gigajoule. Podle Maříkové jde o mírný nárůst oproti současným cenám.
