Zakladatel a bývalý majitel zbrojařské skupiny Czechoslovak Group (CSG) Jaroslav Strnad chystá investiční fond. Spustit ho plánuje v létě letošního roku a investorům má umožnit podílet se na rozvoji Strnadových skupin CE Industries a Helicopter Alliance.
Fond s názvem CE INDUSTRIES & AEROSPACE SICAV bude obhospodařovat investiční společnost Tiller. Nyní se připravuje jeho struktura a investiční strategie. Bližší informace, včetně cílové velikosti kapitálu, minimální investice či dalších podmínek pro investory mají být zveřejněny později. Podle webu Forbes.cz chce fond pro začátek vybrat 100 milionů eur.
„Po předání skupiny Czechoslovak Group mému synovi Michalovi v roce 2018 jsem se soustředil na podnikání v průmyslu a letectví. Dnes jsem vlastníkem skupin CE Industries a Helicopter Alliance a mám radost, že se z nich během několika let podařilo vybudovat projekty s dlouhodobým růstovým potenciálem,“ uvedl Strnad v tiskové zprávě.
„Na úspěch CSG, kterou můj syn Michal po mém odchodu posunul na globální úroveň, jsem velmi hrdý, ale stejně tak mě těší, že se mi podařilo vybudovat nové podnikatelské platformy. Připravovaný fond by měl v budoucnu umožnit českým i evropským investorům podílet se na dalším rozvoji projektů, které dnes vznikají kolem CE Industries a Helicopter Alliance,“ dodal.
CE Industries působí v oblasti železniční výroby, energetického strojírenství nebo recyklace. Do skupiny patří například chorvatský výrobce železničních vagonů Đuro Đaković, energeticko strojírenské společnosti MICo a CHEMCOMEX nebo potravinářské značky Kaumy a
Fruta Podivín. Skupina sdružuje přibližně tři desítky společností, zaměstnává více než 3000 lidí a její konsolidované tržby dosahují téměř 10 miliard korun ročně.
Helicopter Alliance se pak specializuje na modernizaci, servis a provoz vrtulníků UH-60 Black Hawk. Poskytuje služby po celý životní cyklus těchto strojů – od akvizice a modernizace přes výcvik posádek až po dlouhodobou údržbu. Skupina se podílí na projektech pro evropské ozbrojené síly, záchranáře či hasiče.
