Ceny ropy v úterý na světových trzích opět rostou. Severomořská ropa Brent se znovu vrátila nad 100 dolarů za barel. Děje se tak poté, co íránští představitelé popřeli, že by země vedla se Spojenými státy rozhovory o ukončení války na Blízkém východě. V pondělí ropa výrazně zlevnila po oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že nařídil ministerstvu obrany o pět dní podmínečně odložit útoky na íránské elektrárny a energetickou infrastrukturu a že obě strany vedou plodné rozhovory.
Severomořská ropa Brent před 8:00 našeho času zdražovala o 2,9 procenta na 102,84 dolaru za barel. Americká lehká ropa WTI ve stejnou dobu přidávala 3,7 procenta na 91,40 dolaru za barel.
Šéf íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf popřel jednání mezi Íránem a USA o ukončení války. V příspěvku na sociální síti X taková tvrzení označil za fake news za účelem manipulace finančních trhů a trhu s ropou.
Trump předtím v pondělí na sociální síti Truth Social napsal, že Spojené státy vedly v předchozích dvou dnech plodné rozhovory s Íránem o úplném ukončení války na Blízkém východě, a prodloužil původně dvoudenní ultimátum. Odklad vojenských úderů prezident podmínil úspěchem aktuálních schůzek a diskusí, které podle něj budou pokračovat v tomto týdnu.
Trump dal minulý týden v sobotu večer (v noci na neděli našeho času) Íránu 48hodinové ultimátum na úplné odblokování Hormuzského průlivu, v opačném případě podle něj začnou Spojené státy ničit íránské elektrárny. Teherán v reakci varoval, že pokud Trump výhrůžku splní, Írán zaútočí na důležitou infrastrukturu po celém Blízkém východě. Podle agentury Reuters je to dramatická eskalace více než třítýdenního konfliktu. Ceny ropy v reakci na to dopoledne rostly.
Izrael a USA poslední únorový den zahájily útok na Írán, ten v odvetě útočí na Izrael a arabské státy v regionu, jež hostí americké vojenské základny. Doprava v klíčovém Hormuzském průlivu v důsledku války klesla přibližně o 90 procent. Při normálním provozu touto úžinou prochází zhruba pětina globálních dodávek ropy a zemního plynu.
