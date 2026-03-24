Rychlíky z Prahy do Domažlic a dál do Mnichova budou mít od prosince nového provozovatele. Podle informací HN ministerstvo dopravy v úterý rozhodlo, že vítězem tendru na dalších pět let je Leo Express.
Šéf Leo Expressu Peter Köhler to už během úterý zmiňoval jako hotovou věc na debatě o španělském byznysu v Česku – polovičním vlastníkem firmy jsou španělské dráhy Renfe.
Rozhodnutí následně HN potvrdil ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD). „Dnes jsem to podepsal, mělo by to být zveřejněno,“ řekl.
Situaci by mohlo zvrátit v podstatě jen odvolání Českých drah. A ty zatím váhají. „Musíme se nejdřív seznámit s rozhodnutím a zvážit další postup,“ řekl HN náměstek generálního ředitele ČD Jiří Ješeta.
Jaké vlaky plánuje LeoExpress na trasu do Mnichova nasadit, není zatím zcela jasné. Firma si ale na začátku roku přivezla několik desítek ojetých vagonů po Deutsche Bahn.
Podle serveru zDopravy chtěly ČD za provozování trasy 757 milionů korun a nabídka Leo Expressu zněla na 427 milionů korun. Oboje je ale v ceně za kilometr více než dosud. Linku teď provozují České dráhy společně s Die Länderbahn – soupravy jsou sestavené napůl z vagonů obou firem, v Plzni střídá české elektrické lokomotivy německý Herkules.
