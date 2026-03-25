Společnost Volkswagen plánuje přesedlat v jedné německé továrně z výroby aut na protiraketovou obranu. Doufá, že díky spolupráci s izraelskou firmou Rafael Advanced Defence Systems se podaří zachránit zdejší pracovní místa. S odkazem na své zdroje o tom informuje web deníku Financial Times (FT). Obě společnosti plánují přeměnit ohrožený závod v Osnabrücku na západě Německa tak, aby vyráběl součástky pro mobilní systém protivzdušné obrany Iron Dome, který tato izraelská státní skupina vyvinula, píše list.
Zisky německého automobilového průmyslu prudce klesají v důsledku rostoucí čínské konkurence a váhavého přechodu na elektromobily. Obrannému průmyslu se mezitím kvůli zhoršující se geopolitické situaci velmi daří.
Obě společnosti doufají, že zachrání všech 2300 pracovních míst v dolnosaském závodě, jemuž hrozilo uzavření. Obranné systémy by chtěly prodávat evropským vládám.
„Cílem je zachránit všechny, možná dokonce i růst,“ řekl listu jeden ze zdrojů obeznámený s plány. „Ten potenciál je obrovský. Je ale také na každém jednotlivém zaměstnanci, zda se k tomuto záměru chce připojit,“ dodal. Podle dalšího zdroje plán aktivně podporuje německá vláda.
VW už vyrábí vojenské nákladní vozy ve společném podniku dceřiné společnosti MAN a německé zbrojní skupiny Rheinmetall. Partnerství s firmou Rafael by však pro společnost znamenalo významný návrat k výrobě zbraní, neboť během druhé světové války vyráběla pro wehrmacht vojenská vozidla a létající bombu V1.
Podle plánů by továrna v Osnabrücku vyráběla různé díly pro Iron Dome, včetně těžkých nákladních vozidel, která nesou rakety systému, a také odpalovací zařízení a generátory elektřiny. Samotné projektily by však nevyráběla.
