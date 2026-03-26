Čistý zisk zbrojařské a strojírenské skupiny Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada loni meziročně stoupl o 35,5 procenta na 872 milionů eur (asi 21,3 miliardy korun). Tržby vzrostly o 71,7 procenta na 6,7 miliardy eur (163,8 miliardy korun), podle firmy to bylo díky silné poptávce po obranných systémech a integraci společnosti The Kinetic Group. Společnost to ve čtvrtek oznámila v tiskové zprávě.
„Rok 2025 byl pro skupinu přelomový. (...) Získali jsme významné dlouhodobé zakázky, rozšířili jsme naše výrobní kapacity a posunuli jsme se dopředu v naší strategii vertikální integrace. Zároveň jsme se intenzivně připravovali na přeměnu na veřejně obchodovanou akciovou společnost a posílili jsme správu a řízení, výkaznictví i kapitálovou strukturu. Na základě těchto snah jsme na počátku roku 2026 úspěšně dokončili náš vstup na burzu Euronext Amsterdam, čímž jsme si vytvořili pevnou základnu pro další fázi našeho růstu,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel společnosti CSG Michal Strnad.
Skupina CSG vyvíjí a dodává obranné a průmyslové technologie. Působí v několika zemích. Mezi klíčové společnosti skupiny patří Excalibur Army, Tatra Trucks, MSM Group nebo The Kinetic Group. CSG zaměstnává více než 14 tisíc lidí.
