Někdy mi připadáte jako rozhádané báby na trhu – poznámka senátorky Jarmily Smotlachové (ODS), která zazněla na úterní konferenci v Senátu o budoucnosti českého zemědělství, v sále vyvolala pobavené reakce. Padla ve chvíli, kdy se debata mezi zástupci různých zemědělských organizací začala znovu stáčet k výčitkám, kdo na systému vydělává víc a kdo naopak doplácí.
Smotlachová tak v jedné větě shrnula nejen atmosféru diskuse, ale i hlubší problém českého zemědělství. Sektor, který by měl řešit zásadní proměnu svého fungování, je rozdělený a často uzavřený do sporů o přerozdělování peněz.
Do jisté míry to odpovídá i tomu, jak zemědělce dlouhodobě vnímá česká veřejnost, tedy jako skupinu, která si především stěžuje a jejíž hlavní starostí je výše dotací pro příští sezonu.
Jenže právě v době, kdy se sektor přetahuje o podobu podpory, se zároveň mění podmínky, na kterých byl poslední dvě dekády postavený. Peněz bude méně, konkurence silnější a tlak na to, aby si zemědělství na sebe dokázalo vydělat, poroste.
- Co čeká české zemědělství v příštích letech?
- Proč sektor vydělává méně, než by mohl?
- Dokážou se zemědělci shodnout na změnách?
