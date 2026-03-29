Loni měla skupina Direct Pavla Řeháka rekordní zisk. Jen samotná Direct pojišťovna vydělala přes čtvrt miliardy korun a letos hodlá zisk téměř zdvojnásobit. „Je to dobrý fičák, co se nyní v našich firmách děje. Máme zdravé finance, rekordní zisk z loňska a po prvním kvartále znovu vidíme, že jsme na správné cestě. Tak proč ještě víc nešlápnout na plyn?“ říká Řehák na začátku rozhovoru v kancelářském komplexu Port7 v pražských Holešovicích, kde má pro své lidi celou budovu.
Ta se ale zanedlouho zčásti vyprázdní. Téměř třetina zaměstnanců z celkových zhruba 1200 do konce roku firmu opustí. A to napříč celou skupinou, tedy Direct pojišťovnou, sítí prodejen Direct auto a fintechovou společností Fidoo. Nebývá přitom zrovna zvykem, že když se firmě daří, začne ve velkém sekat náklady. Většinou jsou k tomu firmy nucené spíše negativními okolnostmi než růstem. V Directu je to jiný případ.
Plány na škrty Řehák v týdnu sdělil svým zaměstnancům. Důvod radikálního řezu? Umělá inteligence. Padesátiletý Řehák se svým manažerským týmem celou skupinu Direct ještě letos kompletně přestaví tak, aby byla „AI first“. Podle něj skončil čas hraní si s umělou inteligencí a nastává čas skutečných změn. „Otevírají se nám obrovské možnosti, díky kterým můžeme firmu během pěti let opět zpětinásobit,“ říká s tím, že ne každý ve firmě pochopil, že AI tu není jen od generování karikatur nebo receptů na bábovku.
Kdy jste k přesvědčení kompletně přenastavit firmu došel?
