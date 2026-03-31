Ekonomické instituty snížily odhad růstu německé ekonomiky na letošní i příští rok. Zároveň odhadují, že prudce zrychlí růst inflace. Letos podle nich největší evropská ekonomika vzroste o 0,6 procenta namísto v září uváděných 1,3 procenta. Uvádějí to zdroje agentury Reuters, instituty zprávu zveřejní ve středu, do té doby se jejich údaje mohou ještě trochu změnit.
Instituty snížily výhled německého hospodářství i na příští rok. Nově podle zdrojů agentury počítají v roce 2027 s růstem hrubého domácího produktu (HDP) o 0,9 procenta, na podzim jej ještě odhadovaly na 1,4 procenta.
Energetický šok z Perského zálivu brzdí růst a zvedá inflaci. ECB i ČNB budou pod tlakem zvýšit sazby
Rychleji podle institutů poroste inflace. Jejich analytici předpokládají, že bude letos i příští rok na 2,8 procenta, zatímco v předchozí prognóze uváděli pro letošní rok dvě a pro příští rok 2,3 procenta.
Změny odrážejí ekonomické důsledky americko-izraelské války s Íránem, která vyvolala prudký nárůst cen energií. Už v březnu vyhnaly inflaci v Německu na 2,8 procenta.
Prohráváme s USA a Čínou. Jsme pomalí a nemáme odvahu, říká Habeck.
Německá ekonomika, na níž je závislá řada českých firem, se od pandemie covidu-19 snaží znovu nabrat dech. Její ekonomický model založený na exportu brzdí sílící konkurence ze strany Číny a už dříve rostoucí ceny energií. Nejnovější zdražení energií tak představuje další hrozbu pro její oživení.
Německé hospodářské instituty vydávají svou společnou prognózu dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim. Spolupracuje na ní Německý institut pro výzkum hospodářství (DIW), Institut Ifo, Kielský institut pro světové hospodářství, Leibnizův institut pro hospodářský výzkum z Halle a RWI-Leibnizův institut pro hospodářský výzkum. V letech 2023 a 2024 zaznamenala německá ekonomika pokles, loni už mírně vzrostla.
