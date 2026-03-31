Značka Mercedes-Benz Trucks z německé automobilové skupiny Daimler Truck plánuje otevřít závod v Chebu. Firma to v úterý oznámila v tiskové zprávě. Závod s výrobní kapacitou kolem 25 tisíc vozů podle společnosti zaměstná více než 1000 lidí mimo jiné ve výrobě, ale také v oblastech jako IT, kontrola kvality či údržba, dodala společnost. V nadcházejících letech chce společnost v Chebu investovat částku v řádu stovek milionů eur.
Podle vyjádření ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka bude investice Daimleru do závodu v Chebu v úvodní fázi kolem sedmi až osmi miliard korun, tedy přibližně 300 milionů eur. Bývalý ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN), který započal jednání s investorem a vedením města Chebu, chystaný projekt ocenil a uvedl, že investice přispějí k rozvoji Karlovarského kraje.
Výstavba nového montážního a výrobního závodu v Karlovarském kraji by měla začít příští rok a plný provoz by továrna mohla zahájit do roku 2030. Uskutečnění projektu podléhá schválení úřadů, mimo jiné i zastupitelstva města Chebu.
Podle generálního ředitele Mercedes-Benz Trucks Achima Pucherta je cílem projektu posílení konkurenceschopnosti prostřednictvím optimalizace nákladů a efektivního řízení rostoucí komplexity výroby.
Rostoucí počet variant produktů podle společnosti vyžaduje větší flexibilitu a odolnost celé výrobní sítě, kterou má právě chebský závod doplnit. Novou lokalitu společnost vybrala, protože podle ní má výhodnou polohu z hlediska logistiky a nákladů.
V Chebu se plánuje montáž vozidel s dieselovými motory i s alternativními pohony. Lakované kabiny se budou do Chebu dodávat z německého závodu ve Wörthu. Právě závod ve Wörthu zůstane i nadále ústřední a nejobjemnější částí výrobního řetězce firmy.
„Společnost na Chebsku zaměstná 1100 pracovníků. Bude se jednat o areál na ploše 65 hektarů,“ řekl Havlíček. Ministerstvo v tiskové zprávě uvedlo, že Daimler Truck by měl nabídnout o 20 procent vyšší mzdy, než je průměr Karlovarského kraje, který patří dlouhodobě k regionům s nejnižší průměrnou mzdou a nezaměstnaností vyšší, než je republikový průměr. Průměrná hrubá mzda v kraji byla loni podle Českého statistického úřadu 42 049 korun, průměr v ČR byl 49 215 Kč.
„Projekt přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti naší země a pomůže zabrzdit vylidňování Karlovarského kraje. Chybí už jen souhlas chebských zastupitelů,“ uvedl na X Vlček.
Daimler Truck plánuje v Evropě rozsáhlé investice, které se soustředí především na modernizaci německých výrobních kapacit a transformaci směrem k novým technologiím. Do roku 2030 hodlá společnost investovat do svých německých závodů více než dvě miliardy eur (49 miliard Kč).
Závod ve Wörthu obdrží přibližně polovinu z celkového objemu německých investic. Peníze budou směřovat na vybudování nové, udržitelnější lakovny a také na rozšíření a úpravu karosárny pro budoucí generace kabin. Závod se také podílí na společném podniku WärmeWerk Wörth, který má za cíl zajistit klimaticky neutrální dodávky geotermální energie pro místní výrobu.
Společnost chce investovat také do stávajícího závodu Aksaray v Turecku s cílem zvýšit konkurenceschopnost.
Společnost Daimler Truck se koncem roku 2021 oddělila od německého automobilového koncernu Daimler a vstoupila na burzu. Koncern Daimler se následně přejmenoval na Mercedes-Benz. Mercedes-Benz vlastní asi třetinu akcií Daimler Truck.
