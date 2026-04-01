Výroba v elektrárnách Počerady a Chvaletice bude pokračovat nejméně do 31. března 2027 a možná i déle. Termín posunul provozovatel s ohledem na aktuální situaci. ČTK o tom informovala mluvčí skupiny Sev.en Eva Maříková. Původně energetická skupina miliardáře Pavla Tykače označovala konec března příštího roku za nejzazší termín odstavení provozu, plán byl ukončit provoz na přelomu letošního a příštího roku.
Na odstavení elektráren mají podle Maříkové podstatný vliv aktuální změny na energetických trzích, zejména v cenách elektřiny a emisních povolenek, respektive zemního plynu. Státního provozovatele ČEPS skupina v úterý informovala o tom, že v obou uvedených zdrojích bude výroba pokračovat minimálně do 31. března 2027 a tento termín nemusí být konečný.
„Všechny změny na energetickém trhu průběžně sledujeme a vyhodnocujeme. Připouštíme, že po vyhodnocení tržní situace můžeme pokračovat ve výrobě elektřiny v Elektrárně Počerady a v Elektrárně Chvaletice i po 31. březnu 2027,“ uvedla Maříková.
Kvůli válce na Blízkém východě v posledním měsíci výrazně stouply ceny ropy a ceny plynu silně kolísají. Údery proti Íránu, které zažehly regionální válku, zahájily Spojené státy a Izrael 28. února. Írán v odvetě cílí na americké a izraelské cíle v regionu. Íránské revoluční gardy také blokují Hormuzský průliv, kudy za normální situace převáží tankery zhruba pětinu světové produkce ropy a přibližně třetinu zkapalněného zemního plynu (LNG).
Komisař pro energetiku Dan Jörgensen v úterý uvedl, že Evropská unie by měla na současnou energetickou krizi reagovat jednotně a koordinovaně. Evropská komise podle něj v této souvislosti připravuje a brzy zveřejní soubor návrhů pro členské země, jak by měly důsledky války v Íránu řešit, protože energetické trhy zůstanou narušené dlouho.
Tykač přehodil zodpovědnost za uhlí na státní půlku hřiště. Co rozhodne o tom, jestli se uvolní dotační miliardy?
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) v úterý uvedl, že na jednání unijních ministrů pro energetiku znovu apeloval, aby se v této situaci prodiskutovala reforma emisních povolenek EU ETS 1 nebo aby se její ceny případně zastropovaly a zatím se nepřijímal systém ETS 2. Systém ETS 1 je hlavní evropský trh s emisními povolenkami, týká se energetiky, velkého průmyslu a letecké dopravy v EU. Systém ETS 2 má být zprovozněn po ročním odkladu v roce 2028 a měl by se týkat silniční dopravy či vytápění budov.
Současná cena emisní povolenky ETS 1 se pohybuje kolem 90 eur za tunu CO2, zatímco Evropská komise ve svém EU referenčním scénáři 2020 z roku 2019 predikovala cenu pro rok 2026 26,5 eura za tunu.
Dočasně zachovat provoz dvou ze čtyř bloků uhelné elektrárny Chvaletice doporučil už na konci ledna provozovatel přenosové soustavy ČEPS. Podle jeho analýzy by úplné odstavení chvaletické elektrárny v některých provozních stavech mohlo vést k problémům s řízením napětí v severní části přenosové soustavy, dále ke zvýšenému riziku přetížení vybraných vedení a ke zhoršení schopnosti obnovy soustavy v případě rozsáhlého výpadku elektřiny.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist