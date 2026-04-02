Společnost Amalar Holding, která zastřešuje a spravuje společný majetek rodiny Kellnerových, oznámila, že její dceřiná společnost PPF Group N.V. dokončila svůj přesun z Nizozemska do Česka. S účinností od 1. dubna 2026 tedy má hlavní holdingová společnost skupiny PPF sídlo v Praze. Amalar o tom ve čtvrtek informovala ČTK v tiskové zprávě.
V souvislosti se změnou sídla společnosti dojde v nejbližších dnech ke změnám ve složení jejích orgánů. Představenstvo PPF Group bude dvoučlenné a zasednou v něm generální ředitelé skupiny PPF Kateřina Jirásková a Didier Stoessel. Představenstvo společnosti opouštějí Rudolf Bosveld, Ondřej Frydrych, Jan Cornelis Jansen a Menno Verhoeff.
V dozorčí radě PPF Group nově zasednou dvě akcionářky skupiny PPF Renáta Kellnerová a její dcera Anna Kellnerová, které doplní stávající členy Lubomíra Krále a Tomáše Otrubu. Novým předsedou dozorčí rady společnosti se stane Tomáš Otruba.
Další dvě akcionářky, Lara Kodl Kellnerová a Marie Isabella Kellnerová, budou mít v rámci dozorčí rady status pozorovatelek s právem účastnit se jejích zasedání. Z dozorčí rady současně odcházejí Josef Kotrba, Zuzana Prokopcová, Jiří Šmejc a Kamil Ziegler.
„Děkuji odcházejícím členům našich statutárních a kontrolních orgánů za roky práce, kterou pro naši společnost odvedli. Zejména v posledních pěti letech, kdy skupina procházela strategickou proměnou a postupným přesunem investic na západní trhy a také změnami akcionářské struktury, byla jejich podpora naprosto klíčová,“ uvedla majoritní akcionářka skupiny PPF Renáta Kellnerová.
Kdo je žena mířící do čela PPF? Manažerská stálice blízká Petru Kellnerovi, která má všechna čtyři „c"
Přesun registrovaného sídla PPF Group navazuje podle společnosti na loňské změny akcionářské struktury a změny v korporátním řízení skupiny PPF. Všechny akcionářky skupiny PPF žijí v Česku, odkud se aktivně podílejí na jejím strategickém směrování ve spolupráci s managementem, který také sídlí převážně v tuzemsku.
Přesun sídla společnosti PPF Group do Česka je pokračováním procesu zahájeného v roce 2021, kdy společnost PPF Financial Holdings, zastřešující banky a další finanční aktiva skupiny PPF v České republice, na Slovensku, v Británii, Srbsku, Kazachstánu a Vietnamu, přesunula své sídlo z Nizozemska do Česka.
Amalar Holding byla založena na podzim 2023 za účelem koncentrace správy aktiv rodiny Kellnerových do jedné entity. V roce 2024 se stala majoritním vlastníkem mezinárodní investiční společnosti PPF Group N.V., která působí ve 25 zemích v různých oborech. Majoritním vlastníkem PPF Group byl nejbohatší Čech Petr Kellner, který tragicky zahynul v březnu 2021.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist