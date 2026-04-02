Energetický a průmyslový holding (EPH) podnikatele Daniela Křetínského loni vykázal provozní zisk (EBITDA) 3,7 miliardy eur (v přepočtu zhruba 90,7 miliardy Kč). Meziročně si tak polepšil z předloňských 2,6 miliardy eur (přes 63,7 miliardy Kč). Do hospodaření skupiny se promítla nová akvizice společnosti Slovenské elektrárne, uzavření dohody s TotalEnergies SE o vytvoření společné skupiny nebo výstavba nových zdrojů. ČTK o tom ve čtvrtek informoval mluvčí EPH Daniel Častvaj.
Generální ředitel a místopředseda představenstva EPH Jan Špringl hodnotil loňský rok jako přelomový. „Zvýšili jsme celkovou výrobu elektřiny na 51 terawatthodin (TWh). Upevnili jsme také naši pozici na Slovensku dokončením akvizice zbývajícího podílu ve společnosti Slovenské elektrárne a podepsali jsme závazné smlouvy o vytvoření přelomového partnerství s podílem 50 : 50 se společností TotalEnergies s cílem vytvořit jednu z předních evropských platforem pro flexibilní výrobu,“ uvedl. „Tyto kroky posilují schopnost EPH investovat do spolehlivých, flexibilních a nízkouhlíkových kapacit při zachování finanční síly a disciplíny,“ dodal.
EPH se loni v listopadu dohodla se společností TotalEnergies SE na založení společného podniku, který se zaměří na flexibilní výrobu elektřiny v Itálii, Nizozemsku, Británii, Irsku a případně i ve Francii. V nově vytvořeném podniku poskytne EPH společnosti TotalEnergies poloviční podíl. Do společného podniku vloží EPH své flexibilní výrobní zdroje a rozvojové projekty. Na oplátku získá EPH 4,2procentní podíl ve společnosti TotalEnergies SE.
Holding loni mimo jiné pokračoval ve výstavbě čtvrtého bloku jaderné elektrárny Mochovce, dále v projektech paroplynových elektráren připravených na spalování vodíku v Itálii a rozšířil portfolio bateriových úložišť. V květnu skupina také dokončila akvizici zbývajícího podílu ve společnosti Slovenské elektrárne a stala se jediným vlastníkem společnosti Slovak Power Holding, která drží 66procentní podíl v největším slovenském výrobci elektřiny.
EPH loni provozoval výrobní zdroje s čistým instalovaným výkonem 16,7 GW, což bylo o 2,1 GW meziročně více. Skupina vyrobila 51 TWh elektřiny, předloni to bylo 32 TWh. Navýšila také dodávky plynu zákazníkům na 49,1 TWh a elektřiny na 6,4 TWh. Skupina provozovala také zásobníky plynu s celkovou kapacitou přes 64,4 TWh.
Čistý finanční dluh skupiny dosáhl na konci loňského roku 5,6 miliardy eur (přes 137,3 miliardy Kč). To je nárůst oproti předloňsku o 1,2 miliardy eur (29,4 miliardy Kč). Čistá zadluženost firmy tak činila 1,5násobek EBITDA. O rok dříve to byl 1,7násobek. EPH loni dále vygenerovala volné peněžní toky za 2,2 miliardy eur (53,9 miliardy Kč), předloni to bylo kolem 1,4 miliardy eur (34,3 miliardy Kč).
Skupina EPH zahrnuje kolem 70 společností v celé Evropě. Majoritním vlastníkem skupiny je jeden z nejbohatších Čechů – Křetínský. Mateřskou skupinou je EP Group, do ní kromě energetické sekce patří také například mediální skupina Czech Media Invest (CMI) nebo EC Investments. V EP Group má Křetínský 89,3 procenta akcií a zbylých 10,7 procenta vlastní skupina manažerů EPH.
