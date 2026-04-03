Americký producent a distributor vína E&J Gallo koupil od japonského pivovaru Kirin Holdings značku kentuckého bourbonu Four Roses. Značka se tak po 83 letech vrací zpět pod vlastnictví americké firmy. Hodnota transakce nebyla zveřejněna, společnost Kirin však v únoru očekávala, že bude činit 775 milionů USD (16,5 miliardy Kč), napsala agentura Reuters.
Dohoda přichází v době, kdy se objevují rozsáhlé fúze a akvizice v širším odvětví spotřebního zboží kvůli slabé poptávce v některých kategoriích. O možné fúzi podle nedávného prohlášení jednají také francouzská společnost Pernod Ricard a firma Brown-Forman, majitel značky Jack Daniel's.
Four Roses posílí pozici Gallo v prémiovém segmentu lihovin a rozšíří její působnost v Evropě a Japonsku. Stávající tým zůstane na svých místech a Gallo slíbila zachování tradice, kvality a kontinuity výroby.
Kirin koupil Four Roses v roce 2002. List Financial Times loni napsal, že Kirin chce prodat značku, aby se přesunul z upadajícího sektoru lihovin v Japonsku ke svému podnikání ve zdravotnictví. Kirin vlastní také farmaceutickou firmu Kyowa Kirin.
Opilá hypotéza. Jak alkohol sice škodí zdraví, ale zároveň pomohl vybudovat dnešní civilizaci
Kořeny bourbonu Four Roses sahají do roku 1888. V současnosti je bourbon dostupný ve více než 83 zemích a díky dlouhé tradici a oceněním patří mezi přední světové značky prémiového bourbonu. Rodinná firma Gallo byla založená v roce 1933. Společnost patří mezi světové lídry v oblasti vína, lihovin, sladových nápojů a hotových míchaných nápojů.
