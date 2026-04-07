Evropská unie se znovu snaží vyřešit jednu ze svých největších slabin – roztříštěné podnikatelské prostředí. Evropská komise na konci března představila návrh takzvané EU Inc., tedy dlouho skloňovaného „28. režimu“, který má firmám napříč Evropou nabídnout jednotnou právní formu. Cílem je zjednodušit investice i expanzi a omezit odchody firem mimo Evropu.
První reakce ale ukazují spíš na kompromis než na průlom. Jak moc tedy může firmám skutečně pomoct? A co bude znamenat pro Česko?
V rozhovoru se zmocněncem ministra průmyslu a obchodu pro start-upy Martinem Jiránkem a hlavním analytikem České startupové asociace Tomášem Pospíšilem rozebíráme, co nový režim skutečně mění, co naopak nechává beze změny a co musí stát udělat, aby firmy kvůli novému režimu z Česka neutekly.
Z reakcí to zatím vypadá, že EU Inc. je spíš kompromis. Nikdo není úplně spokojený, ale ani vyloženě nespokojený. Vidíte to stejně?
Martin Jiránek: Nevyhrála jen jedna strana a druhá není naštvaná. V základu je jasné, že snížení roztříštěnosti právního prostředí v EU je z ekonomického pohledu jednoznačně potřeba. K přijetí změny ale musíte brát v potaz zájmy jednotlivých států, a tak hledáte kompromis. Mohlo to být ambicióznější? Mohlo. Ale lidé v komisi jednají se zástupci států dostatečně dlouho, aby dokázali připravit a předjednat něco, co bude mít reálnou šanci na přijetí.
Tomáš Pospíšil: Ještě před pár týdny jsme čekali méně ambiciózní výsledek, původně se mluvilo o směrnici. Nakonec je to nařízení, což je pozitivní, protože se to bude aplikovat jednotně.
Kdo je vlastně ta druhá strana, která návrh brzdí?
Co se dočtete dál
- Pomůže EU Inc. skutečně udržet start-upy v Evropě, nebo jim naopak usnadní odchod?
- Může se v Evropě objevit „nový Delaware" a jakou roli v tom může hrát Česko?
- Co musí český stát změnit, aby firmy kvůli novému režimu nezačaly odcházet jinam?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.