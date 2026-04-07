Společnost Excalibur International, která je součástí zbrojařské skupiny Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada, získala zakázky v jihovýchodní Asii na systémy protivzdušné obrany za 2,5 miliardy dolarů (53 miliardy korun). ČTK to v úterý v tiskovém prohlášení sdělila CSG.
„Kontrakty zahrnují dodávku kompletních baterií vícevrstvých systémů protivzdušné obrany různého dosahu, které budou využívat podvozky Tatra,“ stojí v tiskové zprávě. Současně bude CSG poskytovat zákazníkům v regionu výcvik personálu, logistickou podporu, dodávky náhradních dílů, podílet se bude i na budování infrastruktury. Zakázky se uskuteční v následujících čtyřech až pěti letech.
CSG v poslední době uzavřela řadu dohod se zákazníky v jihovýchodní Asii. Na začátku února například její společnost Excalibur Army získala zakázku na výrobu přes 100 obrněných vozidel Patriot, na konci minulého roku skupina uzavřela mnohamiliardový kontrakt na dodávky malorážové munice pro ministerstvo obrany státu z jihovýchodní Asie.
Společnost Czechoslovak Group si prodejem akcií letos v lednu zajistila zhruba 3,8 miliardy eur (92,2 miliardy Kč), aby podpořila svůj růst jako jeden z předních výrobců zbraní v EU. Podle analytiků to byl dosud největší úpis akcií zbrojařské firmy. Akcie společnosti na burze v Amsterdamu však na konci března klesly podle burzovní statistiky trhu Euronext pod 23 eur, což je dosavadní minimum.
Skupina CSG vyvíjí a dodává obranné a průmyslové technologie. Působí v několika zemích. Mezi klíčové společnosti skupiny patří Excalibur Army, Tatra Trucks, MSM Group nebo The Kinetic Group. CSG zaměstnává více než 14 tisíc lidí. Loni meziročně stoupl její čistý zisk o 35,5 procenta na 872 milionů eur (asi 21,3 miliardy korun).
