Byla to jedna z mála vládních tiskovek, na které se upínaly oči velké části Česka. Andrej Babiš a jeho klíčoví ministři Karel Havlíček a Alena Schillerová (všichni ANO) přesně před týdnem oznámili, že stát začne regulovat cenu pohonných hmot.
Jenže než opatření vůbec začala platit, uběhlo i kvůli Velikonocím pět dnů. Ani pak se zlevnění u velké části pump nekonalo. A když, tak spíš symbolické, naopak řada čerpacích stanic ještě o korunu zdražila. Opoziční politici si díky tomu mohli dělat z Babiše legraci – a ten se na několik dnů k tématu úplně odmlčel.
Ve čtvrtek se Babiš ozval, předpověděl dramatické snížení cen – a ministerstvo financí následně snížilo maximální cenu pro pátek o 4,20 koruny. Nemusí to být ale jen pro efekt – situace na trzích by to měla umožňovat. Realita je ale mnohem složitější a pro pumpaře to může být problém.
Co se dočtete dál
- Vyprovokovaly Babiše posměšné reakce?
- A je nový strop na ceny pro pumpaře vůbec reálný?
