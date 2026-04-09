Ministerstvo financí zhoršilo letošní výhled české ekonomiky v důsledku konfliktu na Blízkém východě. V predikci zveřejněné ve čtvrtek očekává, že se hrubý domácí produkt (HDP) zvýší o 2,1 procenta, zatímco lednová prognóza očekávala růst 2,4 procenta. Průměrná letošní inflace by měla být 2,5 procenta, v lednu ji ministerstvo očekávalo 2,1 procenta.
Ministerstvo zároveň upozornilo na riziko horšího ekonomického vývoje, pokud bude válka v Íránu pokračovat delší dobu. V takovém případě by se dal čekat další růst cen ropy a zemního plynu, což by negativně zasáhlo energeticky náročná odvětví a vedlo by i ke zpomalení růstu spotřeby domácností. Zvýšená nejistota by navíc vedla k utlumení investiční aktivity firem.
Letošní růst podle predikce nadále potáhne domácí poptávka, kterou však bude brzdit zvýšení cen energií i nejistota spojená se situací na Blízkém východě. „Kromě pokračujícího růstu spotřeby domácností dojde k oživení investiční aktivity firem,“ uvedlo ministerstvo.
V příštím roce očekává ministerstvo opětovné zrychlení hospodářského růstu na 2,4 procenta. Přispěje k tomu zlepšení ekonomické situace hlavních obchodních partnerů Česka, ale i pokračující růst domácí hospodářské aktivity.
Odhad letošní inflace ministerstvo zvýšilo s ohledem na skokové zdražení energií kvůli válce v Íránu. „Za předpokladu včasné stabilizace na komoditních trzích a absence dlouhodobých omezení produkčních kapacit ropy a zemního plynu by průměrná míra inflace mohla v letošním roce setrvat na 2,5 procenta a příští rok vzrůst na 2,8 procenta,“ uvedlo ministerstvo.
I přes vyšší odhad inflace by měl pokračovat růst reálných mezd. Nominální mzdy porostou rychleji než inflace, když se jejich objem letos zvýší o 6,8 procenta a příští rok o šest procent.
Nezaměstnanost v mezinárodně porovnatelné metodice se letos podle ministerstva zvýší na 2,9 procenta z loňských 2,8 procenta, příští rok potom opět klesne. „Problémy v průmyslových odvětvích zesílené celní politikou USA se projevují v pozvolném nárůstu celkové nezaměstnanosti,“ uvedlo ministerstvo. V řadě odvětví ale podle něj trvá citelný nedostatek pracovníků a poptávka po práci zejména ve stavebnictví a ve službách zůstává silná.
|2025
|2026 (predikce)
|2027 (predikce)
|Růst HDP
|2,6
|2,1 (2,4)
|2,4
|Inflace
|2,5
|2,5 (2,1)
|2,8
|Nezaměstnanost (VŠPS)
|2,8
|2,9 (2,8)
|2,7
Zdroj: Ministerstvo financí
