Americká Tesla během letošního ledna až března meziročně zvýšila celosvětové dodávky svých elektrovozů o 6,5 procenta na více než 358 tisíc kusů. Tím zhruba po roce sesadila z prvního místa čínského konkurenta BYD. Tomu naopak prodej klesl o více než čtvrtinu zhruba na 310 tisíc. Zejména proto, že Čína, jeho hlavní odbytiště, zrušila přímé vládní pobídky a omezila daňové úlevy kupujícím.
Poptávka po elektroautech letos ožívá hlavně na velkých evropských trzích poté, kdy v důsledku války v Perském zálivu prudce zdražily pohonné hmoty. Je to vidět na statistikách za první čtvrtletí, které pozitivně nejvíce ovlivnil poptávkový „boom“ v březnu.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.