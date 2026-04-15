Stát znovu povolil použití jedů na hraboše. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) na začátku dubna umožnil nasazení přípravků Stutox II a Ratron GW, a to jen několik týdnů poté, co jeho vlastní data ukazovala zimní pokles populace tohoto škůdce.
Rozhodnutí okamžitě vyvolalo spor s ochránci přírody, kteří varují před dopady na volně žijící živočichy a zpochybňují smysl chemické regulace. Ústav naopak tvrdí, že situace se v březnu rychle změnila a bez zásahu hrozí výrazné škody na úrodě.
Co se dočtete dál
- Proč stát znovu povolil jed na hraboše, když jejich početnost v zimě klesla?
- Co přesně se změnilo v pravidlech a prahu škodlivosti?
- Jaké riziko podle ochránců přírody rodenticidy představují?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.