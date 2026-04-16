Banky a stavební spořitelny poskytly v březnu hypoteční úvěry za 55,4 miliardy korun, což je o 37 procent více než před měsícem a o 69 procent více než před rokem. Nové úvěry bez refinancování stouply meziměsíčně o 36 procent na 40,3 miliardy korun. Úrokové sazby v průměru nepatrně klesly na 4,43 procenta z únorových 4,46 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a spořitelny poskytující hypotéky na trhu.
„Do silných březnových čísel se pravděpodobně promítl faktor předzásobení nižší úrokovou sazbou a přívětivějšími podmínkami pro investiční hypotéky. První důvod odráží dozvuk novoročního zacenění poklesu úrokové sazby centrální banky, zatímco březen s íránským cenovým šokem tento trend zvrátil. Druhým důvodem je dubnová aktivace přísnějších pravidel centrální banky pro investiční hypotéky,“ uvedl hlavní ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel.
Počet nových hypoték v březnu narostl o 30,7 procenta meziměsíčně na 8381 kusů, což je o 25 procent více než před rokem. Průměrná skutečně nově poskytnutá hypotéka v březnu stoupla na 4,81 milionu korun, tedy téměř o čtyři procenta meziměsíčně. Je tak o 19 procent vyšší než před rokem.
Objem refinancovaných a navýšených úvěrů, interně či z jiné instituce, v březnu stoupl na 15,1 miliardy korun. To je o 113 procent více než průměrných 7,1 miliardy korun refinancovaných v loňském roce. Podíl refinancovaných úvěrů na celkovém objemu poskytnutých hypoték vzrostl na 27,3 procenta, což je nad loňským průměrem 20,7 procenta.
V březnu se domácnosti refinancovaly za úrokovou sazbu 4,16 procenta, což je o 0,5 procentního bodu méně než před rokem. Vyšší objemy refinancování odrážejí souběh končících delších fixací z období nízkých úrokových sazeb a kratších fixací z nedávného období vyšších úrokových sazeb, míní asociace.
Snížení průměrné úrokové sazby u nových hypoték v březnu reflektuje předchozí pokles tržních úrokových sazeb. „Březen byl z pohledu hypoték velice úspěšný a jedním z faktorů tohoto úspěchu je cena. Ta byla v březnu velmi příznivá, ale očekává se, že v budoucích měsících spíše poroste. Na vině je geopolitické dění, íránský konflikt totiž zvedá ceny pohonných hmot, což vyústí ve vyšší inflaci a pravděpodobně i vyšší úrokové sazby,“ řekl hlavní ekonom Moneta Money Bank Petr Gapko.
Kombinace poklesu úrokové sazby a vyšší průměrné hypotéky v březnu 2026 ve srovnání s průměrnými hodnotami z roku 2025 zvýšily průměrnou měsíční splátku nově poskytnuté hypotéky o 2800 korun. Pokles hypotečních sazeb bezmála o 0,2 procentního bodu vůči jejich průměrné výši 4,58 procenta v roce 2025 přinesl pro průměrnou hypotéku při jejím obvyklém přibližně 26,8letém splácení snížení měsíční splátky o zhruba 400 korun na 25 600 korun.
Důvodem vysokého počtu a objemu hypoték sjednaných v březnu je podle místopředsedy představenstva Gepard Finance Davida Eima omezení takzvaných investičních hypoték a velké množství hypoték, kterým končí fixace. Nárůst způsobilo také předzásobení, než hypotéky zdraží, doplnila hypoteční specialistka FinGO Jana Vaisová.
„Banky za poslední dva týdny zvýšily sazby, některé i dvakrát za sebou, proto klienti podávají žádosti a rezervují si současné sazby, které se najednou zdají být nízké,“ dodala. Na zvýšeném objemu refinancovaných úvěrů je vidět, že naplno začíná rok refixací, upozornil analytik Bidli Daniel Horňák. Nyní bude hodně záležet na tom, kam se bude ubírat cena peněz. Už nyní jsou sazby zhruba o 0,6 procentního bodu vyšší kvůli nárůstu na začátku dubna, připomněl.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist