Německý průmyslový koncern Siemens bude upřednostňovat investice do umělé inteligence (AI) ve Spojených státech a Číně, pokud Evropská unie neupraví své předpisy. Na veletrhu v Hannoveru to podle agentury Bloomberg řekl šéf společnosti Roland Busch. Regulace AI a ochrana uživatelských dat jsou podle něj v EU příliš restriktivní.
Siemens loni na podzim oznámil, že v následujících třech letech investuje do průmyslové AI jednu miliardu eur (24,3 miliardy Kč). V pondělí v Hannoveru koncern představil svůj systém AI k samostatnému provádění úkolů v průmyslové automatizaci pod názvem Eigen Engineering Agent. Tvrdí, že technologie může zvýšit produktivitu až o 50 procent.
Takzvaný Akt o AI a Akt o datech se podle něj minou účinkem, protože zacházejí s průmyslovou AI jako s aplikacemi pro spotřebitele. „Je naprostý nesmysl zacházet s průmyslovými a strojovými daty stejným způsobem jako s osobními údaji,“ uvedl Busch. „Nemohu svým akcionářům vysvětlit, proč investuji peníze do prostředí, kde mě brzdí,“ dodal.
Úpravy navrhované Evropskou komisí (EK), jež se snaží podnikům vyjít vstříc, jsou podle něj příliš omezené na to, aby podstatně zmírnily zátěž. Na základě tlaku evropských a amerických technologických společností a členských států EU zveřejnila EK loni v listopadu plány na zmírnění předpisů s cílem pomoci místním firmám.
Návrhy počítaly s odložením pravidel týkajících se vysoce rizikových systémů umělé inteligence až o 16 měsíců, zjednodušením procesu hlášení incidentů v oblasti kybernetické bezpečnosti a s uvolněním předpisů o ochraně osobních údajů s cílem usnadnit trénování modelů umělé inteligence.
Mezi produkty společnosti Siemens v oblasti umělé inteligence patří software, který pomáhá trénovat logistické roboty k rozpoznávání různých velikostí krabic, a také průmyslový software, který umožňuje operátorům komunikovat se svými stroji za účelem identifikace a opravy mechanických problémů. Software Siemensu se používá k navrhování datových center před jejich výstavbou. Společnost rovněž dodává hardware, jako jsou zařízení pro distribuci energie pro tyto objekty.
