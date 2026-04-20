Energetická skupina Premier Energy, kterou prostřednictvím investičního fondu Emma Capital kontroluje český podnikatel Jiří Šmejc, chce za 700 milionů eur (asi 17,1 miliardy korun) koupit rumunského distributora elektřiny Evryo. Transakci ještě projednají akcionáři Premier Energy a skupina musí získat povolení regulačních úřadů. Vyplývá to ze zprávy, kterou Premier Energy zveřejnila na svém webu. Dokončení transakce očekává ve druhé polovině letošního roku. Na zprávu upozornily servery Seznam Zprávy a Hrot24.cz.
Premier Energy už podepsala smlouvu o akvizici sítě Evryo Group, jejímž klíčovým aktivem je Distributie Energie Oltenia (DEO). Podle Premier Energy je to třetí největší distribuční síť elektřiny v Rumunsku. Obsluhuje přibližně 1,5 milionu zákazníků. Prodávajícím je australská investiční společnost Macquarie Asset Management.
Koupi chce Premier Energy buď úplně, nebo alespoň částečně financovat vydáním dluhopisů. O schválení transakce budou akcionáři skupiny jednat pravděpodobně na příští valné hromadě, která se koná 10. června.
Premier Energy je na rumunském trhu od roku 2013. Dosud tam působila jako výrobce a prodejce elektřiny i dodavatel plynu. Plánovanou koupí by získala i vlastní distribuční síť. Podle Seznam Zpráv má nyní skupina na bukurešťské burze hodnotu asi 27 miliard korun. „Rozšířením našich aktivit v Rumunsku o segment regulované distribuce elektřiny zvýšíme stabilitu a předvídatelnost našich peněžních toků a zároveň posílíme finanční profil skupiny,“ řekl serveru partner Emma Capital a finanční ředitel Premier Energy Petr Stohr.
Premier Energy působí kromě Rumunska také v Moldavsku či Maďarsku. Loni skupina oznámila, že koupila od španělské energetické společnosti Iberdrola 51procentní podíl ve velkém větrném parku v Maďarsku za 128 milionů eur (podle tehdejšího kurzu 3,1 miliardy korun). Již dříve získala od firmy Iberdrola také větrný park v Rumunsku.
