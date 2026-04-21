Investiční skupina SPM podnikatelů Slavomíra Pavlíčka a Marka Španěla může koupit kožešnickou a oděvní společnost Kara Trutnov. Transakci povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který o tom informoval v tiskové zprávě. Podíl SPM kupuje od zakladatele Kary Zdeňka Rintha a investiční skupiny Natland. Hodnotu kontraktu, který byl uzavřen na konci března, strany nezveřejnily. Skupina Natland o transakci po jejím uzavření informovala v tiskové zprávě.
„Úřad posoudil transakci ve zjednodušeném řízení a dospěl k závěru, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Rozhodnutí už je pravomocné,“ uvedl ÚOHS.
Herní miliardáři Pavlíček se Španělem kupují další firmu. Tentokrát známou českou oděvní značku
Záměr prodeje Kary strategickému partnerovi oznámili Rinth a Natland loni na jaře. Rinth měl v Kaře podíl 80 procent, zbytek držel Natland. Karu, která měla loni obrat 325 milionů korun, dál povede Rinth jako generální ředitel.
Skupina SPM už v oděvním průmyslu působí. V portfoliu má značky Feratt, Pietro Filipi nebo Styx a obchody Freshlabels, Trenýrkárna.cz, Pánskámóda.cz a Maluna.cz. Kara, jejíž vznik sahá do roku 1948, má v Česku a na Slovensku 32 prodejen, disponuje i výrobním zázemím.
Kara prošla v letech 2021 až 2022 insolvencí, z níž ji úspěšnou reorganizací dostal Rinth za pomoci skupiny Natland. V úpadku Kara skončila za vlastnictví investiční skupiny C2H podnikatele Michala Mičky, který Karu od Rintha koupil v roce 2018.
„Podařilo se nám ve spolupráci s managementem a panem Rinthem úspěšně obnovit provoz a znovu nastavit obchodní spolupráce a ve firmě jsme následně zůstali jako minoritní akcionář. Teď je čas pro další rozvoj Kary,“ uvedl za skupinu Natland její zakladatel Tomáš Raška.
Trenýrky, čluny, akcie, biofarmy... Majitelé Bohemia Interactive zacílili vydělané miliardy na české výrobce
Rinth se spojil se skupinou Natland kvůli záchraně Kary, kterou od 90. let budoval. V úpadku Kara skončila v únoru 2021. Rinth její řízení opět převzal v květnu 2021 a záchranu financoval vložením vlastních téměř 100 milionů korun. Reorganizační plán, který připravila investiční skupina Natland, Kara splnila 1. dubna 2022. V roce 2024 Kara vykázala při tržbách 317 milionů korun čistý zisk 30,6 milionu korun.
Investiční skupina SPM, která vznikla v roce 2016, se zaměřuje na investice do českých firem. Skupina uvádí, že v jejím portfoliu je přes 50 společností a hodnota čistých aktiv přesahuje 15 miliard korun.
