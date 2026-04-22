Německá vláda snížila odhad letošního růstu hospodářství SRN o polovinu. Hrubý domácí produkt (HDP) se tak zvýší jen o 0,5 procenta, uvedla ve středu na tiskové konferenci ministryně hospodářství a energetiky Katherina Reicheová. Na vině je podle ní konflikt na Blízkém východě a jeho dopad na světové hospodářství. V lednové prognóze vláda kancléře Friedricha Merze počítala pro letošek s růstem HDP o jedno procento.
„Hospodářské oživení očekávané pro tento rok znovu zbrzdily vnější geopolitické šoky,“ uvedla ministryně Reicheová. „Válka v Íránu vyhnala do výše ceny energií a surovin. To přináší zátěž pro domácnosti a zvyšuje náklady pro německé hospodářství,“ dodala.
V pravidelné podzimní prognóze vláda předpokládala, že německá ekonomika vykáže růst o 1,3 procenta. V lednu odhad snížila na jedno procento a nyní na 0,5 procenta. Vlastní prognózu zveřejnila na začátku dubna i pětice předních německých hospodářských institutů, podle kterých se letos HDP zvýší o 0,6 procenta. Příští rok podle Reicheové růst dosáhne 0,9 procenta. Vše ale bude záviset na vývoji konfliktu na Blízkém východě, který je spojen „s řadou proměnných“.
Podle vládního odhadu dosáhne inflace v Německu v letošním roce v průměru 2,7 procenta a v příštím roce 2,8 procenta. V březnu kvůli dopadům války v Íránu inflace vzrostla na 2,7 procenta z únorového tempa 1,9 procenta.
Změna prognózy odráží důsledky války, kterou na konci února vyvolaly Spojené státy a Izrael napadením Íránu. Deklarovaným cílem bylo zabránit Teheránu v dalším rozvoji vojenského jaderného programu a programu balistických raket. Írán v odvetě zahájil útoky na Izrael, na americké vojenské základny na Blízkém východě i na vojenské a civilní cíle v okolních arabských státech. Teherán také blokuje Hormuzský průliv, jímž běžně prochází přibližně pětina světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG).
Německo je největším obchodním partnerem Česka, řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá. V posledních letech se ale německá ekonomika potýká s řadou problémů, mimo jiné kvůli nedostatku kvalifikovaných pracovních sil, americkým clům či konkurenci z Číny. K tomu se přidaly problémy s růstem cen energií vyvolaným právě konfliktem na Blízkém východě.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist