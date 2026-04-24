Čína v pátek oznámila uvalení exportních omezení na sedm subjektů z Evropské unie, kterým tímto krokem zakazuje přijímat čínské zboží s dvojím užitím (takzvaný dual use pro vojenské i civilní využití). Podle prohlášení čínského ministerstva obchodu bylo toto opatření nezbytné pro ochranu národní bezpečnosti a dodržení mezinárodních závazků v oblasti nešíření zbraní.
Na nově zveřejněném sankčním seznamu jsou hned čtyři firmy z Česka. Jde o zbrojařskou společnost Omnipol, výrobce obrněné techniky Excalibur Army, který patří do skupiny CSG, dále technologickou společnost SpaceKnow a Výzkumný a zkušební letecký ústav, což je státní podnik. Kromě českých zástupců se opatření týká také belgických výrobců zbraní Herstal a FN Browning Group a německé technologické společnosti Hensoldt AG.
