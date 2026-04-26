Tajná služba USA v noci na dnešek SELČ evakuovala amerického prezidenta Donalda Trumpa z galavečeře s korespondenty Bílého domu ve Washingtonu poté, co střelec začal střílet v hotelu, kde se událost konala, píše agentura AP. Šéf Bílého domu po incidentu na síti Truth Social napsal, že on, první dáma Melania Trumpová, viceprezident J.D. Vance a všichni členové kabinetu, kteří se události účastnili, jsou v pořádku a v bezpečí. Podezřelý střelec byl zadržen. Útočník podle Trumpa napadl bezpečnostní kontrolní stanoviště tajné služby a zranil jejího agenta.
Cílem střelce na prezidentské galavečeři ve Washingtonu byli představitelé administrativy Donalda Trumpa, uvedla CBS s odvoláním na dva zdroje.
Muž v neprůstřelné vestě vyzbrojený několika zbraněmi zaútočil na bezpečnostní kontrolní stanoviště v hotelu Washington Hilton, kde se konala večeře s korespondenty Bílého domu, řekl na tiskové konferenci Trump. Podezřelého útočníka zastavila tajná služba. Jeden z jejích agentů byl postřelen, měl však na sobě neprůstřelnou vestu a bude v pořádku, řekl Trump s tím, že s dotyčným agentem hovořil.
K incidentu došlo v lobby hotelu, oznámila podle AP starostka hlavního města Muriel Bowserová. Kromě střelných zbraní u sebe měl muž i nože, uvedly úřady. Na videu zveřejněném Bílým domem na sociální síti X je vidět podezřelého, jak probíhá kolem bezpečnostních složek, které následně reagují. Na fotografii připojené na konci videa je vidět spoutaný muž ležící na zemi.
Podezřelým je 31letý Cole Tomas Allen z města Torrance v Kalifornii, uvedly zdroje AP. Podle Trumpa se jednalo o osamělého střelce, jehož útok nesouvisí s válkou s Íránem. "Hádám, že ano," odpověděl prezident na otázku, zda byl zamýšleným cílem útoku. "Chci žít, abych mohl tuto zemi učinit skvělou," řekl rovněž Trump, který na tiskové konferenci hovořil o předchozích pokusech o atentát na svou osobu, které přežil.
Prozatímní šéf washingtonské policie Jeffery Carroll podle AP uvedl, že motiv střelce, který byl nejspíš hostem v hotelu Washington Hilton, není zřejmý. Je podle něj příliš brzy stanovit, kdo byl zamýšleným cílem podezřelého. Prokurátorka USA pro federální okrsek District of Columbia Jeanine Pirrová oznámila, že podezřelý bude v pondělí předveden před soud. Muž podle ní nyní čelí obvinění v souvislosti s použitím střelné zbraně a napadením člena bezpečnostních složek nebezpečnou zbraní, ale že proti němu bude vzneseno "mnohem více obvinění" na základě informací, které budou zjištěny.
Republikánský prezident novinářům řekl, že hotel, kde se akce konala, není velmi zabezpečenou budovou. Incident podle něj ukazuje, proč je potřeba taneční sál v Bílém domě, jehož výstavbu zahájil. Galavečeře podle něj bude odložena. Nový termín bude podle Trumpa stanoven do 30 dní.
Tajná služba a další úřady zaplavily banketní sál v hotelu Washington Hilton zatímco se stovky hostů schovávaly pod stoly. Někteří lidé na ostatní křičeli, aby se také schovali, píše AP. "Padly výstřely!" vykřiklo podle stanice CNN několik agentů tajné služby.
Ke střelbě došlo v jiné místnosti, než je sál, kde se americký prezident a další vysocí představitelé právě nacházeli. Fotograf spolupracující s agenturou Reuters uvedl, že slyšel čtyři až šest hlasitých ran, ale ne v bezprostřední blízkosti sálu, kde se událost konala.
Trump po incidentu na Truth Social poděkoval tajné službě a bezpečnostním složkám za rychlé a statečné jednání. Potvrdil, že střelec byl zadržen. Trump navrhl, aby galavečeře pokračovala. Poté, co ho bezpečnostní složky požádaly, aby místo incidentu v souladu s protokolem opustil, uvedl, že jim okamžitě vyhoví.
"První dáma, viceprezident a všichni členové vlády jsou v naprostém pořádku," napsal Trump. Z události byli do bezpečí odvedeni také viceprezident Vance a další členové vlády, včetně ministra zahraničí Marca Rubia, ministra zdravotnictví Roberta F. Kennedyho mladšího a šéfa Pentagonu Petea Hegsetha.
Stanice MS NOW zveřejnila video, na kterém je vidět, jak jsou Vance a o chvíli později Trump eskortováni ze sálu. Trump, obklopen tajnými agenty, při tom upadne na zem.
Trump přišel na tradiční večeři Sdružení zpravodajů Bílého domu (WHCA) poté, co tuto akci během svého předchozího působení ve funkci bojkotoval. To podtrhovalo jeho napjatý vztah s médii. Na letošním ročníku se chystal přednést projev. WHCA zastupuje novináře a média, která pokrývají dění v Bílém domě a činnost prezidenta.
Galavečeře s novináři se koná již od roku 1924 a pro Bílý dům tradičně bývá jedním ze společenských vrcholů roku. Podle tradice na ní vystupuje prezident se sebeironickým projevem. Vedle zástupců médií se jí účastní i řada celebrit. Výtěžek ze vstupného putuje na dobročinné účely. V médiích je tato slavnost, pořádaná vždy poslední sobotu v dubnu, hojně sledovaná.
