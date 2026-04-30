Německá automobilová skupina Volkswagen snížila v prvním čtvrtletí provozní zisk meziročně o 14,3 procenta na 2,5 miliardy eur (61 miliard korun). Na vině byla mimo jiné vyšší americká cla, geopolitická nejistota a silná konkurence ze strany čínských značek. Koncern, jehož součástí je i Škoda Auto, to uvedl ve svém čtvrtečním sdělení.
Analytici v průzkumu společnosti Visible Alpha očekávali, že zisk zůstane na 2,9 miliardy eur.
Generální ředitel Volkswagenu Oliver Blume přišel s úspornými opatřeními napříč koncernem. Firma musí absorbovat miliardové náklady na cla a zároveň čelit slabé poptávce v Číně a ve Spojených státech. Do roku 2030 má být v celé skupině zrušeno přibližně 50 tisíc pracovních míst.
Tržby se v prvních třech měsících roku snížily o 2,5 procenta na 75,7 miliardy eur. Analytici tržby odhadovali na 77,6 miliardy eur.
Konsolidovaný zisk po zdanění v období od ledna do března klesl o 28,4 procenta na 1,56 miliardy eur.
