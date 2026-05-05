Moderní bojiště se proměňuje rychleji, než si mnozí připouštějí. Přesto část evropských armád dál plánuje budoucí konflikty optikou minulých válek. Jako by se nic zásadního nezměnilo. „Domnívám se, že to bude jiné,“ říká Pavel Bulant, výrobní ředitel výrobce dronů U&C UAS. Opírá se přitom o konkrétní zkušenosti z ukrajinské fronty, kde obě strany den za dnem testují nové způsoby vedení války. Konflikt se tam proměňuje v dlouhodobé opotřebování, v němž nerozhodují jen špičkové a extrémně drahé zbraňové systémy. Rusko podle Bulanta, brigádního generála v záloze, vyniká v elektronickém boji a velmi efektivně zvládá i hybridní operace.
Bulant vychází z praxe. Společnost U&C UAS, v níž působí, má kořeny na Ukrajině, dnes však bezpilotní systémy vyvíjí a vyrábí sama ve fabrice ve středočeském Kolíně. Právě drony zásadně mění podobu bojiště: tyto relativně levné a rychle nasaditelné technologie dokážou ničit mnohonásobně dražší techniku. A nutí armády přehodnocovat své strategie od základů.
Co se dočtete dál
- Zda je Evropa nyní lépe připravená na vojenský konflikt, než byla před pár lety.
- V čem se dají srovnávat evropské a ruské vojenské kapacity a v čem ne.
- Jaké probíhá vývoj a výroba dronů a jaké inovace si vzít z ukrajinského bojiště.
- O které typy dronů je největší zájem.
- Jak se v současnosti mění taktika boje.
- Zda se armáda může obejít bez povinné vojny.
