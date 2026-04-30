Česká spořitelna vykázala letos v prvním čtvrtletí čistý zisk téměř 7,1 miliardy korun, což je meziročně o 23,4 procenta více. Provozní zisk banky stoupl o 12,8 procenta na 8,8 miliardy. Neauditované konsolidované výsledky oznámila ve čtvrtek Česká spořitelna v tiskové zprávě. Provozní zisk stoupl podle banky díky nárůstu provozních výnosů oproti loňsku o 8,5 procenta na 15,4 miliardy. Za růstem stály mimo jiné vyšší výnosy z úroků i poplatků.
Čistý úrokový výnos spořitelny za první kvartál vzrostl meziročně o 5,8 procenta na 10,7 miliardy korun. Za nárůstem byl podle banky hlavně vyšší objem poskytnutých úvěrů, rostl i objem vkladů a pozitivní vliv měly také reinvestice splatných dluhopisů a jejich prodeje v roce 2025. Čistá úroková marže dosáhla hodnoty 2,11 procenta.
„Objem úvěrového portfolia vzrostl o devět procent, a to zejména díky trvající poptávce po hypotečních úvěrech (nárůst o 11 procent), desetiprocentnímu růstu firemních úvěrů a kampani v oblasti spotřebitelských úvěrů, díky níž jejich objem překročil hranici 100 miliard korun,“ sdělil člen představenstva České spořitelny zodpovědný za finanční řízení Attila Sánta.
Hrubý objem klientských úvěrů vzrostl o 9,1 procenta na 1,226 bilionu korun. Portfolio úvěrů domácnostem se zvýšilo o 8,9 procenta na 766,2 miliardy, a to hlavně díky nárůstu objemu hypoték o 10,7 procenta, objemu spotřebitelských úvěrů o 6,7 procenta a objemu úvěrů poskytnutých stavební spořitelnou o 6,6 procenta. Objem úvěrů korporátním subjektům se zvýšil o 9,9 procenta na 455,3 miliardy. Objem úvěrů u velkých podniků stoupl o 14,5 procenta, u malých a středních podniků o 5,9 procenta a u veřejného sektoru o 23,4 procenta.
Závazky ke klientům vzrostly o 7,3 procenta na 1,655 bilionu. Stál za tím především nárůst vkladů domácností o 2,6 procenta na 1,061 bilionu a vkladů korporátní klientely o 6,9 procenta na 359,8 miliardy.
Čistý výnos z poplatků a provizí stoupl o 5,9 procenta na 3,4 miliardy. Podle České spořitelny rostl díky poplatkům z transakcí s cennými papíry, zejména v důsledku vyšších prodejů podílových fondů a růstu poplatků za zprostředkování produktů životního i neživotního pojištění. Poklesl výnos z platebních transakcí, což odráželo vyšší náklady na poplatky spojené s platebními kartami, uvedla banka.
Celkové provozní náklady se v prvním čtvrtletí zvýšily o 3,3 procenta na 6,6 miliardy. Největší vliv na to měl nárůst nákladů na zaměstnance kvůli navýšení mezd a benefitů.
Česká spořitelna je největší bankou v Česku v počtu klientů, ke konci března jich měla 4,6 milionu. Digitální bankovnictví využívalo podle posledních údajů banky téměř 2,7 milionu klientů. Počet aktivních platebních karet spořitelny se zvýšil o osm procent na 4,5 milionu kusů, kreditních karet bylo asi 236 400. Počet bankomatů a platbomatů banky meziročně klesl o 83 na 1516. Počet poboček se snížil o 12 na 324. Rakouská finanční skupina Erste Group Bank, která Českou spořitelnu vlastní, je hlavní firmou na bankovním trhu střední a východní Evropy.
Komerční bance zisk mírně klesl
Čistý zisk Komerční banky v letošním prvním čtvrtletí meziročně klesl o 4,2 procenta na čtyři miliardy korun. Celkové výnosy stagnovaly na 9,1 miliardy korun. Banka, jejímž většinovým vlastníkem je francouzská Société Générale, ve čtvrtek neauditované konsolidované výsledky zveřejnila na svém webu.
Globální finanční trhy od začátku roku převážně rostly až do února, kdy vypukl konflikt na Blízkém východě. S ním související nejistota a zvýšené ceny paliv vedly i k nárůstu tržní volatility. „Globální rizika pro vývoj v dalších kvartálech se v poslední době spíše kumulují,“ uvedl generální ředitel Komerční banky Jan Juchelka. Banka je ale podle něj připravená na všechny scénáře a výkonnost českého hospodářství zůstává silná. „Výhled pro zbytek roku tak zůstává pozitivní,“ dodal.
Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB ve srovnání s prvními třemi měsíci loňského roku stoupl o 7,6 procenta na 914,1 miliardy korun. Objem úvěrů na bydlení byl více než dvojnásobný, důvodem byla mimo jiné silná poptávka na českém rezidenčním trhu. Spotřebitelské úvěry rostly o 3,3 procenta a úvěry podnikům a dalším korporacím se zvýšily o 8,4 procenta.
Čistý úrokový výnos vzrostl nepatrně o 0,6 procenta na 6,44 miliardy korun. Výnos z poplatků a provizí se naopak snížil o 7,3 procenta na 1,64 miliardy korun. „Tento pokles byl zejména důsledkem vysoké základny z prvního čtvrtletí minulého roku, které zaznamenalo zejména silnou poptávku korporátních klientů po specializovaných finančních službách, jako je vydávání dluhopisů a syndikace úvěrů,“ uvedla banka.
Objem klientských vkladů se zvýšil o 8,7 procenta na 1,13 bilionu korun. Vklady individuálních klientů rostly o 11,7 procenta na 376,5 miliardy a vklady korporátních a podnikatelských klientů o osm procent na 700,1 miliardy korun.
Komerční banka patří mezi největší finanční ústavy v Česku. Ke konci prvního čtvrtletí měla 2,29 milionu zákazníků, meziročně o 56 tisíc více. Počet poboček se snížil o 32 na 172 míst. S akciemi Komerční banky se obchoduje na pražské burze. Akcionáři před týdnem na valné hromadě schválili návrh představenstva vyplatit z loňského zisku dividendu 95,60 koruny na akcii před zdaněním, tedy v objemu celého čistého zisku banky.
