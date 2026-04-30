Skupina České dráhy (ČD) loni hospodařila se ziskem 1,837 miliardy korun před zdaněním. Výsledek je meziročně zhruba o půl miliardy vyšší, v roce 2024 dosáhla zisku 1,262 miliardy korun. Na zisku se podílely všechny společnosti skupiny s výjimkou ČD Cargo, nákladní dopravce skončil kvůli restrukturalizaci ve ztrátě 3,82 miliardy korun. O rok dříve byla ztráta nákladního dopravce 945 milionů korun. Novinářům ve čtvrtek hospodářské výsledky představil předseda představenstva a generální ředitel ČD Michal Krapinec.
ČD Cargo se loni zbavovalo nadbytečných vozů, lokomotiv, zaměstnanců a dalších výdajů společnosti. „Ztrátu přesahující 3,8 miliardy korun tak ovlivnilo především vytvoření rezervy na restrukturalizaci a snížení hodnoty do budoucna nepotřebného majetku. Cílem je přizpůsobit velikost ČD Cargo situaci na trhu a zajistit tím jeho dlouhodobou finanční stabilitu,“ uvedl Krapinec.
Cargo loni přepravilo 57,8 milionu tun zboží, meziročně o 1,1 milionu tun více. Za výsledkem je zvýšený zájem o mezinárodní přepravy pohonných hmot, kontejnerů a rostoucí výkony v zahraničí. Podle Krapince se letos v prvním čtvrtletí situace nákladního dopravce mírně zlepšila, když se podařilo navýšit objemy přepravy dřeva, železa i zboží automobilového průmyslu, ale pravděpodobně letos přepraví proti loňsku méně nákladu.
Samostatný výsledek osobního dopravce byl loni 2,775 miliardy korun, o rok dříve 2,08 miliardy. Segment osobní dopravy skončil loni v zisku 2,377 miliardy korun, meziročně je to o 1,7 miliardy korun více. Loni ČD přepravily 168 milionů cestujících, meziročně o 800 tisíc méně. Za rok vlaky najezdily osm miliard osobokilometrů, každý cestující tak ujel v průměru 47,6 kilometru.
Ratingová agentura Moody’s nově udělila ČD hodnocení Baa1, nejlepší hodnocení, které kdy měly. „To nám otevírá dveře k bezpečnému získání prostředků na investice, které chystáme v souvislosti s novými kontrakty veřejné drážní dopravy,“ dodal Krapinec. ČD loni uvedly do provozu soupravy ComfortJet, RegioFox a lokomotivy Vectron.
Celkové výnosy dosáhly téměř 59 miliard korun, meziročně o 4,2 miliardy více. Skupina prodala majetek za 2,298 miliardy korun, nejvyšší podíl v tom tvoří prodej pozemků v areálu bývalého nákladového nádraží na pražském Žižkově. Zisk na certifikacích a testování byl 447 milionů korun, o rok dříve 528 milionů.
