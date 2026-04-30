Hrubý domácí produkt (HDP) Spojených států se v prvním čtvrtletí v celoročním přepočtu zvýšil o dvě procenta. Hospodářský růst tak výrazně zrychlil z 0,5 procenta v posledních třech měsících loňského roku, přispělo k tomu zejména oživení vládních výdajů. Vyplývá to z prvního odhadu, který ve čtvrtek zveřejnilo americké ministerstvo obchodu.
Největší světová ekonomika se začátkem roku zotavovala z útlumu, za kterým stálo dočasné omezení činnosti federálních úřadů, takzvaný shutdown. Nyní však její vyhlídky zastiňuje konflikt na Blízkém východě, který vedl k výraznému nárůstu cen pohonných hmot po celém světě.
Hospodářský růst v prvním čtvrtletí navíc zaostal za očekáváním analytiků, kteří jej v anketě agentury Reuters odhadovali v průměru na 2,3 procenta.
Vládní výdaje se zvýšily o 4,4 procenta, zatímco ve čtvrtém čtvrtletí v důsledku shutdownu o 5,6 procenta klesly. Růst spotřebitelských výdajů, které jsou klíčovým motorem americké ekonomiky, ale zpomalil na 1,6 procenta z tempa 1,9 procenta ve čtvrtém čtvrtletí.
Mezinárodní měnový fond (MMF) tento měsíc předpověděl, že americká ekonomika za celý rok vykáže růst o 2,3 procenta. Mírně tak zhoršil svou lednovou prognózu, ve které letošní růst odhadoval na 2,4 procenta. V příštím roce počítá MMF se zpomalením růstu na 2,1 procenta.
