Summit Trendy práce 2026, který je letos zaměřený na umělou inteligenci a její dopady do české ekonomiky a budoucí podoby pracovního trhu, proběhne ve čtvrtek 21. května v pražské Pragovka Art District. Z Nizozemska přijede vizionářka, AI a HR expertka Anita Lettink, která je také autorkou bestselleru How to Select Your Next Payroll. Jako hlavní řečník vystoupí premiér Andrej Babiš a přidají se top jména z byznysu i experti na práci budoucnosti. Celý program a vstupenky ZDE.
Mimo jiné vystoupí Martin Piškanin (HOPI), Karolína Topolová (AAA Auto), Václav Muchna (Y Soft), Martin Cígler (Seyfor), Ondřej Vaněk (Adastra), Jerry Javornicky (SpaceKnow), Jana Kafková (Meopta) nebo Jaroslava Rezlerová z ManpowerGroup. „AI mění obchodní a podnikatelskou podstatu celých oborů a firem. Vidíme, že většina majitelů firem, s nimiž spolupracujeme, ji bere jako velkou příležitost. Umožňuje jim rychleji a levněji růst, více škálovat služby a zvyšovat tempo vývoje produktů,“ říká za generálního partnera šéf ČSOB Aleš Blažek.
Když hledám největší brzdu české ekonomiky, dívám se na AI a trendy práce, říká šéf ČSOB Blažek
„Summit Trendy práce je platforma, která propojuje byznys, veřejnou správu i vzdělávání. Otevírá tím širší debatu o budoucnosti pracovního trhu a celé české ekonomiky a přináší konkrétní data, zkušenosti i řešení. Téma pro letošek bylo jasné, AI řeší ve směru zaměstnávání lidí většina firem a zároveň každého z nás zajímá, jak bude v budoucnu pracovat,“ dodává šéfredaktor Hospodářských novin Jaroslav Mašek.
Letos budou na summitu prezentovány také dva výzkumy, Ipsos připravil exkluzivní průzkum na téma Češi a transparentní odměňování, poradenská skupina EY zase ukáže světový výzkum o tom, jak AI zvyšuje napětí na trhu práce. Za státní a veřejnou sféru nebudou chybět ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka, ředitel Úřadu práce Roman Chlopčík, Bohdan Wojnar ze Svazu průmyslu a dopravy nebo Lukáš Kačena, vládní zmocněnec pro AI. Připojte se k lídrům českého byznysu, HR, ekonomiky a politiky a diskutujte o jedné z největších transformací, která trh práce čeká. V loňském ročníku byl hlavní zahraniční hvězdou summitu nobelista za ekonomii Daron Acemoglu.
