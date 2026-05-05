Americký miliardář Elon Musk zaplatí 1,5 milionu dolarů (31,3 milionu korun) na základě dohody o mimosoudním ukončení sporu s americkou Komisí pro cenné papíry a burzy (SEC). Ta jej vinila, že v roce 2022 příliš pozdě informoval o zvýšení podílu v sociální síti Twitter, která se nyní jmenuje X, připomněla agentura Reuters.
Pokutu zaplatí svěřenský fond vedený na Muskovo jméno. Musk se k žádnému protiprávnímu jednání nepřiznal a nebude muset odevzdat žádnou část ze 150 milionů dolarů, které údajně na základě zpoždění ušetřil.
Dohodu musí ještě schválit americká okresní soudkyně Sparkle Sooknananová, která v únoru zamítla Muskovu žádost o zamítnutí případu. Komise podala žalobu v lednu 2025. Tvrdila v ní, že Musk se zpožděním oznámil, že jeho podíl ve firmě Twitter překročil pětiprocentní hranici. Právě to mu podle SEC ušetřilo zmíněných 150 milionů dolarů při nákupu dalších akcií podniku.
Muskův podíl ve společnosti Twitter podle komise překročil pětiprocentní hranici 14. března 2022. Podle pravidel to měl Musk oznámit nejpozději do deseti dnů, tedy do 24. března. Musk však o svých nákupech informoval až 4. dubna, kdy již vlastnil 9,2 procenta akcií firmy Twitter, stálo v žalobě.
Muskův postup podle žaloby „způsobil investorům značnou ekonomickou újmu“. Žaloba požadovala, aby Musk zaplatil pokutu a odevzdal zisky, které mu porušení pravidel přineslo. Muskovi právní zástupci však tvrdili, že žádná škoda nevznikla. Žalobu označili za „plýtvání časem soudu a penězi daňových poplatníků“, píše server BBC.
Musk v říjnu 2022 převzal celou síť Twitter za 44 miliard dolarů. Podnik od té doby prošel rozsáhlými změnami, včetně přejmenování na X. Musk, který je mimo jiné výkonným ředitelem automobilky Tesla, je v současnosti nejbohatším člověkem na světě. Podle indexu miliardářů, který sestavuje agentura Bloomberg, dosahuje aktuální hodnota jeho majetku 659 miliard dolarů (zhruba 13,75 bilionu korun).
V poslední době se Musk výrazně angažoval v politice. Podporoval amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani a po Trumpově vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE). V lednu 2025 se také zapojil do předvolební kampaně v Německu, kde podpořil stranu Alternativa pro Německo (AfD), označovanou za krajně pravicovou.
