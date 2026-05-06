Ve věku 87 let ve středu zemřel zakladatel americké televizní stanice CNN Ted Turner. Úmrtí mediálního magnáta, filantropa a jachtaře oznámila CNN s odvoláním na jeho společnost Turner Enterprises. Dnes již legendární stanici s nepřetržitě vysílanými zprávami Turner vytvořil v roce 1980. Rodák z Ohia podle agentury AFP v roce 2018 oznámil, že trpí neurodegenerativním onemocněním demence s Lewyho tělísky, jejíž příznaky se podobají Alzheimerově či Parkinsonově chorobě.
Přestože na počátku sklízel výsměch a poznámky, že zprávy nemohou přinášet zisk, nakonec zvítězil, připomínají média. Karta se obrátila poté, co stanice Cable News Network (CNN) živě odvysílala tragédii raketoplánu Challenger v roce 1986.
Skutečný skok do celého světa znamenala invaze do Kuvajtu a následná válka spojenců proti Iráku na počátku 90. let, ve které z mediálního pohledu hráli hlavní roli reportéři CNN v čele s legendárním Peterem Arnettem. Většina televizních zpravodajů v roce 1991 opustila Bagdád po varování o blížícím se americkém útoku, připomíná agentura AP. CNN ale na místě zůstala a zachytila působivé záběry vypuknutí války.
Časopis Time v roce 1991 Turnera jmenoval mužem roku za to, že "ovlivnil dynamičnost událostí a umožnil divákům ve 150 zemích stát se přímými svědky historie".
Turner svou stanici v roce 1996 prodal společnosti Time Warner za 7,3 miliardy dolarů (dnešních 151,1 miliardy korun) v akciích. Podle agentury AP mu bylo slíbeno, že bude v CNN hrát i po prodeji roli, ze stanice však musel odejít. „Udělal jsem chybu. Bylo chybou ztratit kontrolu nad tou společností,“ uvedl o svém rozhodnutí. I později však CNN považoval za „největší úspěch svého života“. Ve stejném roce, kdy Turner CNN prodal, mediální magnát Rupert Murdoch založil stanici Fox News.
Turner se věnoval také skupování půdy, ochraně přírody, chovu bizonů a provozování restaurací. Jako aktivista se zasazoval o celosvětové vymýcení jaderných zbraní. Jeho manželkou byla v letech 1991 až 2001 herečka Jane Fondová.
Turner se narodil v roce 1938 v Cincinnati jako Robert Edward „Ted“ Turner III. Navštěvoval vojenskou internátní školu v Tennessee a poté studoval na prestižní Brownově univerzitě, odkud byl však před dokončením studia vyloučen kvůli tomu, že si do svého pokoje na koleji přivedl studentku.
