Povinné používání Národního geoportálu územního plánování se zřejmě odloží o jeden rok do 30. června 2027. Prodlužení přechodného období, takzvaného bypassu, schválila ve středu ve zrychleném režimu Poslanecká sněmovna. Musí ho ještě posoudit Senát a podepsat prezident. S odkladem přišla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO), která ho předložila jako poslaneckou novelu stavebního zákona. Geoportál je podle ministryně v současnosti funkční, nejsou ale ještě plně otestované všechny jeho funkce. Při brzkém spuštění by tak mohly podle ní hrozit komplikace.
Zrychlené schválení už v prvním čtení nikdo nevetoval. Pro schválení zákona hlasovalo 123 poslanců ze všech poslaneckých klubů. Proti nehlasoval žádný poslanec. „Tady nejde o politiku, tady jde o obce, města, kraje a stát,“ řekla ministryně poslancům.
Národní geoportál je oficiální informační systém územního plánování. Má sloužit k ukládání dat a podpoře procesů územního plánování, umožňuje přístup k výstupům územního plánování v Česku. Důvodem odložení je podle ministryně potřeba upravit geoportál kvůli projednávané rozsáhlé novele stavebního zákona.
Parlament v roce 2024 přijal novelu stavebního zákona vyvolanou tehdejšími problémy se spuštěním digitalizace stavebního řízení. Takzvaný technologický bypass umožnil současně využívat původní systémy stavebního řízení s novými. Byl rozdělen na dvě části. První oddalovala nutné používání Národního geoportálu územního plánování, druhá část se týkala například Informačního systému stavebního řízení, který pracovníci stavebních úřadů nemusejí nutně používat až do konce roku 2027. Obce do geoportálu tedy nemusí vkládat svoji dokumentaci a mohou využívat dosavadní postupy zveřejňování na úřední desce.
Sněmovna nyní projednává rozsáhlou novelu stavebního zákona, kterou již po volbách předložili představitelé nynější vládní koalice. Především zavádí centrální státní stavební správu, prohlašuje stavby hromadného bydlení za veřejný zájem, což může v krajním případě usnadnit vyvlastňování pozemků, a předpokládá zavedení principu jednoho stavebního řízení u jednoho úřadu s jedním razítkem. Územní rozvoj by měly mít na starost samosprávy. I tyto změny si podle ministryně vyžádají další úpravu Národního geoportálu územního plánování.
