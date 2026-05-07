Průmyslová výroba v Česku čtvrtý měsíc za sebou zpomalila meziroční růst. V březnu se zvýšila o 0,9 procenta po únorovém nárůstu o 1,3 procenta. Pomohl hlavně kovozpracující průmysl. Oproti předchozímu měsíci byla průmyslová produkce nižší o 0,2 procenta, hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 1,2 procenta. Výsledky ve čtvrtek zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
„V březnu růst průmyslové produkce zpomalil. V černých číslech ho udržel především kovozpracující průmysl, kde byl růst podpořen zejména dodávkami pro energetiku a výrobu motorových vozidel. K růstu významně přispěla i výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení, zejména kolejových vozidel,“ uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.
Produkce rostla také v chemickém, potravinářském nebo nápojovém průmyslu, kde se však podle statistiků projevil vliv nižší srovnávací základny. Naopak vysoká srovnávací základna stála za poklesem produkce odvětví opravy a instalace strojů a zařízení.
Hodnota nových zakázek v březnu ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 1,2 procenta. Nové zakázky ze zahraničí se meziročně zvýšily o 2,5 procenta, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 1,1 procenta. Meziměsíčně byla hodnota nových zakázek vyšší o 0,9 procenta.
„Hodnota nových zakázek v průmyslu vzrostla zejména ve výrobě motorových vozidel. Nárůst zaznamenal i kovozpracující průmysl nebo výroba elektrických zařízení,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ Veronika Doležalová. Naopak hodnota nových zakázek ve srovnání se stejným obdobím minulého roku klesala ve výrobě strojů a zařízení a výrobě ostatních dopravních prostředků a zařízení.
S dlouhodobým poklesem zakázek se potýká papírenský průmysl a zakázky meziročně klesly i ve farmaceutickém a oděvním průmyslu, konstatoval ČSÚ.
Stavební produkce meziročně vzrostla
Stavební produkce v Česku letos v březnu zrychlila tempo meziročního růstu na 5,8 procenta z únorových 4,1 procenta. Data ve čtvrtek zveřejnil Český statistický úřad. Produkce v pozemním stavitelství se ve srovnání s loňským březnem zvýšila o 10,8 procenta. Inženýrské stavitelství, kam spadá výstavba cest nebo telekomunikačních a energetických sítí, zaznamenalo meziroční pokles 5,8 procenta. Meziměsíčně byla v březnu stavební produkce o jedno procento vyšší. Za celé první čtvrtletí stavební výroba meziročně vzrostla o 3,4 procenta.
„Tahounem růstu produkce bylo opět pozemní stavitelství, které meziročně vzrostlo o 10,8 procenta. Naopak inženýrské stavitelství vlivem vysoké srovnávací základny produkci tlumilo,“ uvedla Petra Kačírková z oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ.
Úřady v březnu vydaly 5497 stavebních povolení, meziročně o 13,4 procenta více. „K meziročnímu růstu počtu vydaných stavebních povolení přispěl vyšší počet povolených staveb rodinných domů. Podlahová plocha u výstavby nových budov meziročně klesla kvůli nižšímu počtu povolených staveb bytových domů,“ uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.
V březnu se začalo stavět 2979 bytů, což je v porovnání s loňským březnem o 5,5 procenta méně. K poklesu podle statistiků nejvíce přispěla kategorie bytů v bytových domech, jejichž počet se snížil téměř o třetinu v důsledku vysoké srovnávací základny. Dokončeno bylo v březnu 2688 bytů, což znamenalo meziroční pokles o 1,2 procenta.
Zahraničnímu obchodu se daří
Přebytek zahraničního obchodu Česka v březnu meziročně stoupl o 3,8 miliardy korun na 31,9 miliardy. Kladně se na tom podepsalo zejména obchodování s ostatními dopravními prostředky, jako jsou letadla, lodě, lokomotivy nebo jízdní kola, a s auty. Příznivý vliv měl na celkovou bilanci také obchod s počítači a elektronickými přístroji, plyne z předběžných údajů, které ve čtvrtek zveřejnil ČSÚ.
Březnový vývoz meziročně vzrostl o 6,5 procenta na 459,1 miliardy. Podobně, o šest procent, se zvýšil i dovoz, který tak dosáhl 427,2 miliardy korun.
„V březnu jsme na straně vývozu zaznamenali nejvyšší meziroční nárůst u počítačů, elektronických a optických přístrojů, ve výši 5,6 miliardy korun. Hodnota dovozu vzrostla meziročně nejvíce u skupiny koks a rafinované ropné produkty, a to o 3,7 miliardy korun," uvedla ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ Miluše Kavěnová. Meziměsíčně po sezonním očištění se zvýšil export o půl procenta, zatímco import o 1,7 procenta klesl.
V porovnání s loňským březnem se podle statistiků o 3,4 miliardy korun zvýšil přebytek obchodu s ostatními dopravními prostředky a o 1,9 miliardy stoupl u obchodu s motorovými vozy. O tři miliardy se rovněž snížil deficit obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji.
Naopak nepříznivě ovlivnilo výsledek obchodování Česka s cizinou zejména prohloubení deficitu obchodu s koksem a rafinovanými ropnými produkty o 3,7 miliardy korun. O necelé dvě miliardy větší byl také u obchodování se základními kovy a základními farmaceutickými výrobky a přípravky.
