Loni v únoru retailová skupina Twistcafe Group, dnes běžně označovaná zkráceně Twist, s velkou slávou oznámila akvizici sítě populárních květinářství Kytky od Pepy. Se značkou, kterou založil zahradník Josef Dušátko, rozjela masivní domácí expanzi. Kytky od Pepy se rychle staly jednou z nejdůležitějších částí skupiny, hned vedle konceptů Trdlokafe, Bubblify, OXO, nebo Kofi Kofi.
Twist se ale letos dostal do vážných ekonomických problémů, osekává své pobočky, propouští zaměstnance a několik jeho firem čelí insolvenci. A začalo se také trhat pouto mezi skupinou Twist a Dušátkem. Ten i po prodeji zůstal tváří konceptu Kytek od Pepy, pobočkám dodával květiny a měl nárok na odměnu z každé nově otevřené pobočky. V dubnu ale veřejně oznámil svůj odchod a založení nové značky Kytky kytky jenom kytky.
Z náznaků bylo jasné, že se obě strany nerozchází zrovna v dobrém, ale do veřejného osočování se ani jedna ze stran nepouštěla. Teď se ale mezi nimi rozhořela otevřená právní válka, kterou její aktéři vůbec poprvé veřejně komentovali pro Hospodářské noviny.
- Aktéři poprvé popisují důvody jejich byznysového rozchodu.
- Na základě čeho Twist požaduje po Dušátkovi 10 milionů.
- Proč se zakladatel Kytek od Pepy spojil s vymahačem Bujnochem.
- Co Josef Dušátko říká na obvinění ze strany Twistu.
