Íránský návrh na ukončení konfliktu s USA zdůrazňuje nezbytnost ukončení války na všech frontách a zrušení sankcí uvalených na Teherán, informovala podle agentury Reuters íránská agentura Tasním. Teherán svým protinávrhem reagoval na původní americký návrh mírové dohody. Americký prezident Donald Trump uvedl, že reakci četl a je podle něj absolutně nepřijatelná, napsaly světové agentury.
„Na Trumpově reakci na íránský návrh vůbec nezáleží,“ citovala agentura Tasním vlastní zdroj, podle kterého nikdo v Íránu nepřipravuje dohody tak, aby amerického prezidenta uspokojily.
Teherán zaslal odpověď na návrh USA prostřednictvím Pákistánu, který mezi znepřátelenými zeměmi zastává roli prostředníka. Dosavadní jednání o ukončení války, kterou zahájily USA a Izrael 28. února, byla neúspěšná a ztroskotala podle médií například kvůli sporům o Hormuzský průliv či obohacování uranu. V současnosti panuje mezi Íránem a Spojenými státy příměří.
Podle íránské státní televize Press TV by přijetí amerického návrhu pro Teherán znamenalo podřídit se „přehnaným Trumpovým požadavkům“. Íránský protinávrh naopak zdůrazňoval, že USA musejí zaplatit náhradu za válečné škody, a zároveň potvrzoval íránskou suverenitu nad Hormuzským průlivem, dodala íránská stanice podle Reuters.
Příměří, které začalo platit v dubnu, nemá jasné časové omezení. Prezident Trump ale v uplynulých dnech dával najevo, že rozsáhlé údery by mohly znovu začít, pokud by jednání s Íránem nikam nevedla. Írán tvrdí, že by na to odpověděl vojenskou odvetou.
Střet mezi Íránem a Spojenými státy se mezitím přesunul na moře, do Hormuzského průlivu. Plavba na této námořní trase klíčové pro přepravu ropy a plynu je výrazně omezena kvůli pohrůžkám, které přichází z Washingtonu i Teheránu, i počínání obou těchto zemí.
Ropa zdražuje
Barel ropy zdražuje na začátku týdne zhruba o čtyři dolary. Ceny ropy rostou poté, co americký prezident Donald Trump označil íránskou odpověď na americký mírový návrh za nepřijatelnou. Severomořská ropa Brent přidává kolem 7:30 SELČ 4,2 procenta na 105,45 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ve stejnou dobu zdražuje o 4,8 procenta a jen nad 100 dolary za barel.
Minulý týden ztratil Brent i WTI kolem šesti procent. Dolů zamířily kvůli naději na brzké ukončení deset týdnů trvající války Spojených států a Izraele proti Íránu, což by umožnilo plně obnovit přepravu ropy přes Hormuzský průliv.
„Trh s ropou se i nadále chová jako stroj na geopolitické titulky, přičemž ceny prudce kolísají v závislosti na každém komentáři, odmítnutí či varování přicházejícím z Washingtonu a Teheránu,“ uvedla analytička Priyanka Sachdevaová ze společnosti Phillip Nova.
Trump by měl ve středu přijet do Pekingu a podle amerických představitelů by měl s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem diskutovat mimo jiné o Íránu.
„Existuje naděje, že se mu podaří přesvědčit Peking, aby využil svého vlivu na Írán a prosadil komplexní příměří a řešení současné napjaté situace v Hormuzském průlivu,“ uvedl analytik společnosti IG Tony Sycamore.
