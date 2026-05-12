Zveřejnění výsledků ostře sledované soutěže na rozdělení dvoumiliardového balíku investičních dotací na výstavbu velkých baterií vyvolalo loni v říjnu v energetice velké překvapení. S výjimkou ČEZ neuspěla žádná známá jména, naopak podporu na 17 projektů v celkové výši 366 milionů korun se podařilo získat do té doby prakticky neznámé společnosti Opuncie. Mnozí protřelí hráči z oboru se tak začali ptát, kdo za ambiciózním nováčkem stojí a co je zač.
Opuncie sídlí v moderním domě v pražské Michli, kde se o sídlo dělí s řadou dalších firem působících v nejrůznějších odvětvích od rezidenčního developmentu přes IT až po obchod s kvalitními víny. Spojujícím prvkem jsou podnikatelé Jiří Dorňák a Miloš Čihák. Fanouškům motosportu minimálně druhé z jmen není neznámé. Jde o bývalého závodníka a zkušeného manažera ze světa rychlých motorek, který spolupracoval s jezdci Lukášem Peškem či aktuálně Oliverem Königem.
Čihákův sportovní a především podnikatelský záběr je ovšem mnohem širší a navíc se nově skrze Opuncii rozrůstá o složitý development velkých baterek. „Náš největší projekt má přes 100 megawattů výkonu a 280 megawatthodin kapacity. Odhadem jde o projekt za 1,2 miliardy korun,“ nastiňuje Čihák v rozhovoru pro HN poprvé, kdo záhadná Opuncie je a jaké má plány.
Co se dočtete dál
- Kdo jsou zakladatelé Opuncie.
- Proč se rozhodli vstoupit do energetiky, se kterou dosud neměli zkušenosti.
- Jaké bateriové projekty má Opuncie rozjeté.
- Jak se společnosti podařilo získat nedostatkové připojení k síti.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.