Řemeslníci budou moct dobrovolně skládat mistrovskou zkoušku. Její zavedení v pondělí schválila vláda a její rozhodnutí oznámil vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Zkouška umožní řemeslníkům získat oficiální ověření o vykonávání praxe na nejvyšší úrovni. Podle Havlíčka řemeslné cechy naznačují, že zájem o složení zkoušky by mohl být velmi slušný.
Zkouška umožní získat osvědčení ve 48 kvalifikacích, vyžadované standardy budou schvalovat ministerstvo průmyslu nebo ministerstvo zemědělství. Zkouška bude mít tři části: prokázání praktických dovedností, teoretické znalosti v daném oboru a teoretické znalosti v ekonomice.
„Chceme tím zároveň ukázat, že příslušnost k nějakému řemeslu je něco, na co může být člověk hrdý. Chceme, aby česká řemeslná škola se udržela,“ řekl Havlíček. Zkouška, která se v obdobné podobě využívá v devíti zemích Evropské unie, podle něj může posílit prestiž učňovských oborů i profesních činností.
Myšlenka znovuzavedení mistrovských zkoušek se objevila v polovině 90. let. Nynější vláda v programovém prohlášení uvádí, že systém mistrovských zkoušek má vzniknout kvůli posílení kvality řemesel bez znevýhodnění ostatních podnikatelů nebo oslabení konkurenčního prostředí. Označení mistra řemesel zaniklo na začátku 50. let minulého století. Do té doby bylo nejvyšším stupněm posloupnosti učeň – tovaryš – mistr.
Ministerstvo průmyslu za minulé vlády plánovalo zkoušky zavést od letošního roku, aktuálně návrh počítá s účinností od roku 2027. Podle úřadu zákon zavádí transparentní, jednotný a všeobecně uznávaný systém mistrovských zkoušek. Má napravit fakt, že nynější zákony neposkytují řemeslníkům, kteří vykonávají odbornou činnost na nejvyšší úrovni, možnost si tuto skutečnost nechat institucionálně ověřit.
Navrhované zavedení mistrovské zkoušky hodnotí kladně opoziční ODS. „Věříme, že to prospěje i řemeslníkům a živnostníkům v tom směru, že budou mít možnost splnit dobrovolně takovou zkoušku,“ řekl novinářům předseda občanských demokratů Martin Kupka.
