Italský úřad pro dohled nad komunikacemi (AGCOM) měl právo nařídit americké technologické společnosti Meta Platforms, aby odškodnila vydavatele za používání úryvků jejich článků. V úterý o tom rozhodl Soudní dvůr EU. Meta provozuje mimo jiné platformy Facebook a Instagram. Rozhodnutí je precedentem, na jehož základě by mohly podobné poplatky platformám stanovit i orgány v dalších zemích.
„Právo vydavatelů na spravedlivou odměnu je v souladu s unijním právem za podmínky, že tato odměna představuje hospodářské protiplnění za svolení k on-line užití jejich publikací. Vydavatelé musí mít navíc možnost udělení tohoto svolení odmítnout nebo jej udělit bezplatně,“ uvedli soudci. Zároveň dodali, že poplatek nelze vymáhat od platforem, které obsah článků nezveřejňují.
Právo úřadu AGCOM vynucovat takzvanou spravedlivou odměnu i pomocí sankcí podle soudu omezuje svobodu podnikání platforem, ale „podle všeho“ jde o omezení přípustné. Je totiž přiměřené k zajištění spravedlivého tržního prostředí pro autorské právo a toho, aby vydavatelé dosáhli návratnosti investic nezbytných k výrobě.
Nejvyšší soud evropské sedmadvacítky případ posuzoval poté, co Meta napadla pravomoc italského úřadu stanovit odměnu, kterou by on-line platformy měly platit za používání novinových článků. Meta argumentovala, že taková vnitrostátní opatření porušují evropský rámec práv vydavatelů na jednotném digitálním trhu. Italský soud následně požádal Soudní dvůr EU o předběžné rozhodnutí.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist