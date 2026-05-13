Spotřebitelské ceny v Česku v dubnu meziročně vzrostly o 2,5 procenta, ve srovnání s předchozím měsícem byly vyšší o 0,5 procenta. Inflace tak zrychlila z březnových 1,9 procenta, když hlavní vliv na vývoj cen mělo zdražení pohonných hmot, uvedl dnes Český statistický úřad (ČSÚ). Česká národní banka (ČNB) předpokládá, že po zbytek roku se bude inflace pohybovat mezi dvěma a třemi procenty.
I přes zrychlení inflace proti březnu byl růst spotřebitelských cen v Česku pomalejší než ve všech sousedních zemích. Německo v dubnu zaznamenalo inflaci 2,9 procenta, Polsko 3,2 procenta, Rakousko 3,3 procenta a Slovensko 3,5 procenta. V Evropě mělo Česko desátou nejnižší inflaci ze 41 sledovaných zemí, proti březnu si polepšilo o jednu příčku, vyplývá z analýzy investiční platformy Portu.
V dubnu meziroční inflace v Česku letos poprvé překročila dvě procenta a byla nejvyšší od loňského října. Za jejím zrychlením stálo zejména zdražení paliv. Ceny pohonných hmot a maziv se v dubnu proti stejnému loňskému období zvýšily téměř o čtvrtinu po březnovém růstu o 13 procent, uvedl ČSÚ.
„Nižší spotřební daň z nafty kompenzovala růst pohonných hmot jen minimálně. Vzhledem k aktuálnímu vývoji na Blízkém východě to na brzké snížení cen pohonných hmot zatím nevypadá,“ konstatoval hlavní analytik Citfinu Miroslav Novák.
Náklady vlastnického bydlení vzrostly o 5,5 procenta zejména v důsledku zdražení nových nemovitostí, uvedl ČSÚ. Nájemné se zvýšilo o 6,3 procenta, vodné i stočné téměř o čtyři procenta, zdražilo i teplo a teplá voda. Stravovací služby v dubnu meziročně zdražily o čtyři procenta a ubytovací služby o 6,4 procenta. Ceny elektřiny meziročně klesly o 11,6 procenta a zemního plynu o 5,6 procenta. Potraviny a nealkoholické nápoje zlevnily o 1,3 procenta. Zboží v dubnu úhrnem meziročně zdražilo o 1,1 procenta a ceny za služby stouply o 4,8 procenta.
„Přestože ceny ropy nadále rostou, jejich přímý efekt na celkovou inflaci bude v příštích měsících spíše oslabovat, pokud nedojde na Blízkém východě k další eskalaci. Ceny pohonných hmot se nicméně postupně začnou propisovat i do cen zboží a služeb, včetně potravin, které zatím celkovou inflaci tlumí,“ uvedl Jan Slabý z poradenské společnosti Ecovis.
„Celková inflace zrychlila a vlivem dopadů konfliktu na Blízkém východě se bude po zbytek letošního roku pohybovat v pásmu dvě až tři procenta,“ očekává ředitel sekce měnové ČNB Petr Sklenář. Situace podle něj vyžaduje zvýšenou obezřetnost centrální banky.
