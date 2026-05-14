Když v sobotu večer vyrazil zdivočelý dav se světlicemi na hřiště a trávník vršovického stadionu Eden mizel v husté mlze, stáli ve VIP prostorách hlavní tribuny hned vedle sebe. Zatímco Pavlu Tykačovi, jednomu z nejbohatších českých podnikatelů, velikost průšvihu nedošla zdaleka tak rychle, někdejší ministr obrany, zkušený politik a funkcionář Jaroslav Tvrdík pochopil hned, že právě sleduje největší skandál za opravdu dlouhou dobu. A že mu v příštích několika dnech bude hodně horko.
Hned druhý den ráno přijel Tvrdík za Tykačem s nabídkou, že na pozici šéfa fotbalové Slavie rezignuje. Vládce energetické skupiny Sev.en, který klub koupil před třemi lety, nabídku bez váhání odmítl s tím, že každý občas děláme chybu. A také proto, že za muže, který Slavii řídí svým specifickým mikromanažerským stylem a řeší vše od hráčů přes fanoušky až po politiky, nemá náhradu. Pro Tykače je to momentálně pan Nepostradatelný.
