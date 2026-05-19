Když nadnárodní společnost Thales získá v Evropě zakázku na obrněná vozidla Bushmaster, bude je vyrábět státní podnik VOP CZ v Šenově u Nového Jičína. Novinářům to řekl ředitel VOP CZ Vlastimil Navrátil. Zástupci VOP CZ a firmy Thales v úterý podepsali alianční dohodu o strategické spolupráci při výrobě těchto vozidel.
„Víme – já osobně, tak o dvou třech dalších státech kromě České republiky, které mají zájem o toto vozidlo. Austrálie je daleko, o Česku se říká, že máme ještě zlaté ručičky a jsme ve středu Evropy. To dává určitě smysl, kdybychom se tady podíleli jak na servisu, tak na výrobě těchto vozidel pro Evropu,“ řekl Navrátil.
Mluvčí VOP CZ Rostislav Rožnovský uvedl, že státní podnik již pro společnost Thales nacenil první poptávky na jednotlivé díly tohoto obrněného vozidla.
Loni ministerstvo obrany vyhlásilo zakázku na obrněná čtyřkolová vozidla, která by měla sloužit hlavně jako sanitky, ženijní, pyrotechnické nebo průzkumné vozy. Za 185 aut by mělo ministerstvo obrany zaplatit 24,7 miliardy korun. Nákup vozidel pro ženisty se začal připravovat v roce 2018, z analýzy trhu tehdy vyšla jako nejvhodnější právě obrněná vozidla Bushmaster.
Navrátil řekl, že VOP CZ nabídku podá. „VOP by se měla podílet asi na 15 verzích pro český tendr těch 185 vozidel,“ uvedl.
Označení vozidla Bushmaster je univerzální kolová platforma. Včetně řidiče se do něj vejde deset lidí. Slouží pro přepravu lidí i plnění úkolů, může nést i zbraňové systémy. Vůz poskytuje posádce maximální ochranu před výbušnými zařízeními, lze ho přepravovat v transportních letadlech.
„Spoluprací s VOP CZ kombinujeme osvědčené schopnosti s místními průmyslovými znalostmi, abychom mohli lépe podporovat evropské zákazníky a posílit regionální obranný průmysl,“ uvedl viceprezident společnosti Thales Australia pro pozemní vozidla Andrew Downes.
Navrátil podotkl, že smlouva má pro VOP CZ velký význam, protože se tím zapojí do dodavatelského řetězce další významné společnosti v globálním obranném průmyslu. „Potvrzujeme nejen naši kvalitu, ale i kvalitu celého českého obranného průmyslu, což je podle mého názoru pro náš region z hlediska zaměstnanosti zásadní,“ řekl ředitel. VOP CZ by podle něj mohl díky novým zakázkám nabrat několik stovek lidí.
V současné době vozy Bushmaster využívá devět armád, včetně dvou členských států NATO. Vozidlo bylo také úspěšně nasazeno v konfliktech v Afghánistánu, Iráku, Mali i na Ukrajině. Celkem jich bylo vyrobeno zhruba 1400 v různých úpravách a variantách, včetně sanitních a ženijních verzí.
„To vozidlo má dost dlouhou historii. Někdy je mu vyčítáno, že je to zastaralý nebo starší koncept. Ale co může být víc osvědčené než to, co už je použité nebo osvědčené v boji? Má unikátní konstrukci, jako je třeba šípovité dno, které chrání osádku před explozemi zespodu,“ řekl Navrátil.
Podnik VOP CZ se zabývá opravami vojenské techniky či strojírenskou výrobou pro armádu i civilní sektor. Zaměřuje se zejména na techniku používanou pozemními silami a jejím hlavním úkolem je zajišťovat servis a bojeschopnou pozemní techniku pro českou armádu. Za rok 2025 firma podle ministerstva obrany vykázala zisk před zdaněním 5,5 milionu korun, o rok dříve to bylo téměř 30,5 milionu korun. Podnik má okolo 600 zaměstnanců.
