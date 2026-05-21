Čistý zisk společnosti Nvidia se za uplynulé čtvrtletí ztrojnásobil na 58 miliard dolarů, což je 1,2 bilionu korun. O výsledcích ve středu večer SELČ informovala společnost. Příjmy za čtvrtletí, které skončilo na konci dubna, vzrostly meziročně o 85 procent na 81,6 miliardy dolarů (1,7 bilionu korun). Firmě pomáhá silná poptávka po čipech kvůli rozvoji umělé inteligence.
Ve srovnání s předchozím kvartálem příjmy vzrostly o pětinu a čistý zisk o 36 procent. Hospodářské výsledky mírně předčily očekávání analytiků, akcie společnosti ale krátce po oznámení údajů mírně klesaly.
Nvidia těží z masivních investic do infrastruktury nezbytné pro rozvoj umělé inteligence, což zvyšuje poptávku po jejích produktech. „Nvidia má jedinečnou pozici uprostřed této transformace,“ uvedl generální ředitel a zakladatel firmy Jensen Huang.
