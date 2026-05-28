Energetická infrastruktura měnila vlastníky v poslední době poměrně často. V Česku se prodávaly plynárenské distribuce Gas Distribution a GasNet, ještě předtím páteřní plynovody Net4Gas. Pokud jde o elektřinu, skupina Emma Capital Jiřího Šmejce aktuálně přebírá rumunskou distribuci Evryo Group, kterou v minulosti vlastnil ČEZ. A na západě zase německý stát vykupuje podíly v největší tamní přenosovce TenneT coby součást snah posílit svůj vliv ve strategických „velkých drátech“, které jsou v Německu netradičně v privátních rukou.
Všechny tyto dealy však může zastínit chystaná nabídka menšinového podílu ve společnostech ČEZ Distribuce a GasNet coby předstupeň záměru vlády na převzetí stoprocentní kontroly nad elektrárnami energetické skupiny. Distribuční firmy ČEZ se sice budou prodávat v balíku společně s prodejem energií 3,2 milionu zákazníkům, segmentem energetických služeb ESCO, tradingem a případně telekomunikacemi, nikdo však nepochybuje, že právě 171 tisíc kilometrů drátů a 70 tisíc kilometrů plynovodů budou tím, o co budou mít investoři primárně zájem.
Detaily transakce, která má potenciál stát se největším majetkovým přeskupením v Česku příštích let, budou akcionáři ČEZ projednávat na valné hromadě 1. června. Plán je však zatím znám jen v základních obrysech a mnoho klíčových bodů zůstává zastřených. Jaké jsou tedy možné scénáře, kolik může prodej vynést a jaké jsou klíčové momenty, na které by se měli podílníci ČEZ i potenciální zájemci o distribuci zaměřit?
Co se dočtete dál
- Jak bude strukturálně vypadat prodejní schéma ČEZ 2 (burza vs. přímý prodej či kombinace).
- Jaký násobek EBITDA nebo RAB použijí při ocenění distribučních aktiv.
- Jaké množství dluhu přenese ČEZ na nově vzniklou společnost a jak to ovlivní cenu.
- Jaká role připadá ERÚ a jak může regulace ovlivnit výnosnost distribučních sítí.
- Kdo jsou reální potenciální kupci (penzijní fondy, Macquarie, EPH, Sev.en apod.).
- Kolik může vynést prodej ČEZ 2.
- Jak proběhne výkup menšinových akcionářů.
- Jaké rizika hrozí od velkých minoritních akcionářů.
- Jaký je časový rámec zestátnění ČEZ.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.