Očištěný čistý zisk čínského výrobce počítačů Lenovo se ve fiskálním čtvrtém čtvrtletí více než zdvojnásobil na 559 milionů dolarů (11,7 miliardy korun) z 278 milionů dolarů ve stejném období předchozího roku. Tržby pak byly rekordní a překonaly očekávání analytiků díky vysoké poptávce spotřebitelů po osobních počítačích před možným zvýšením cen. Vysoký růst zaznamenaly tržby související s umělou inteligencí (AI), uvedla společnost v pátek v prohlášení.
Tržby za tři měsíce do konce března stouply o 27 procent na 21,6 miliardy dolarů. Tempo čtvrtletního růstu bylo nejvyšší za posledních pět let. Analytici dotazovaní agenturou Reuters očekávali tržby 18,7 miliardy dolarů. Firma dodala, že tržby související s AI stouply o 84 procent a na celkových tržbách měly podíl 38 procent. Do této skupiny firma zahrnula tržby ze zařízení, serverů a služeb využívajících AI, jako počítače a chytré telefony vybavené specializovanými čipy pro zpracování AI, servery s výkonnými grafickými procesory používanými pro vývoj a provoz AI a také služby, které zákazníkům pomáhají AI vytvářet, rozšiřovat a spravovat.
Tržby největší divize firmy, a to divize osobních počítačů, tabletů a chytrých telefonů, vzrostly o 24 procent, nejvíce za pět let. Lenovo je největším výrobcem počítačů na světě. Dodávky chytrých telefonů Motorola byly rekordní. Firma si také nadále udržela pozici největšího prodejce osobních počítačů na světě s podílem na trhu 24,4 procenta. Tržby divize infrastrukturních řešení ISG, která zahrnuje AI servery, stouply o 37 procent, což byl nejrychlejší růst ze všech divizí firmy.
Silné výsledky přišly poté, co firma varovala, že se odvětví osobních počítačů potýká s nedostatkem paměťových čipů a situace se zhoršuje. Zvýšila také ceny počítačů, aby zmírnila dopad prudce rostoucích nákladů na paměti. „Nabídka (paměťových čipů) je velmi omezená a náklady rostou rychleji,“ řekl agentuře Reuters generální ředitel Jang Jüan-čching. Dodal, že díky diverzifikovanější základně dodavatelů, která zahrnuje i čínské výrobce, se jí podařilo dopad této situace zvládnout.
Ceny paměťových čipů se v prvních třech měsících letošního roku ve srovnání se stejným obdobím loni zdvojnásobily. V tomto čtvrtletí se mají podle prognóz zvýšit o 63 procent. Důvodem je poptávka po datových centrech pro AI, která měla negativní dopad na dodávky čipů pro chytré telefony, notebooky a automobily.
