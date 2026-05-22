Český pracovní trh čeká podle ekonomů, firem i politiků jedna z největších proměn za poslední desítky let. Umělá inteligence začíná měnit fungování profesí, firmy hledají zaměstnance schopné pracovat s novými technologiemi a stát řeší, jak udržet konkurenceschopnost ekonomiky v době rychlých změn. Právě budoucnosti práce, AI nebo proměně vzdělávání se věnoval letošní ročník konference Trendy práce 2026 pořádaný Hospodářskými novinami a ČSOB.
Během dne zaznívala opakovaně stejná obava — technologie postupují rychleji než schopnost firem, zaměstnanců i státu se jim přizpůsobit. Partner EY Zdeněk Dušek přirovnal současnou situaci českých firem k „formuli jedoucí po venkovské cestě řízené traktoristou“, zatímco ekonom Jan Bureš upozornil, že AI výrazně promění velkou část profesí a tlak na změnu dopadne hlavně na zaměstnance. Firmy zároveň ukazovaly konkrétní využití AI v logistice, nákupu, zákaznických centrech nebo marketingu.
Jsme jako traktorista ve formuli. Firmy řeší, jak zvládnout nástup AI a nezůstat pozadu
Silným tématem byla také role státu, školství a demografie. Premiér Andrej Babiš mluvil o potřebě „nové dohody o práci“ mezi státem, firmami a školami, zatímco zástupci byznysu upozorňovali, že vzdělávací systém reaguje na změny příliš pomalu. Řeč přišla i na vznik takzvaného „agentního státu“, který má podle vládního zmocněnce Lukáše Kačeny systematicky využívat AI napříč veřejnou správou. Podívejte se na výběr nejzajímavějších momentů z konference Trendy práce 2026.
AI, práce a budoucnost firem. Podívejte se na Trendy práce 2026
